В Беларуси состоялся обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом сообщило белорусское госагентство БелТА 13 августа.

Россия получила восемь человек, Украина — семь.

Обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.

Среди участников обмена были в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью и 25-летний мужчина. Несколько из них рассказали, что до начала военных действий поехали в Россию или на Украину и не смогли вернуться назад из-за проблем со здоровьем или с документами. Одна из участниц обмена — жительница Тюмени — еще до пандемии коронавируса уехала на Украину навестить родителей.

Обмен прошел при участии региональной делегации Международного комитета Красного Креста в РФ и Беларуси, отмечает БелТА.

Москва и Киев этот обмен пока не комментировали.

Утром в четверг на том же пункте пропуска Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Российская сторона передала 261 тело, украинская — 24, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Всего на белорусской территории было проведено более 70 обменных процедур между Россией и Украиной, указывает БелТА.