В Казахстане 13 августа несколько часов не работал Telegram, свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Пользователи жаловались на проблемы с отправкой сообщений и загрузкой медиа. По данным казахстанских СМИ, сервис работал только с VPN. Инцидент совпал с запретом в республике телеграм-бота «Дайвинчик».

Массовые сообщения о сбое в работе Telegram в Казахстане начали поступать утром в четверг ― в основном, из Астаны, Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, пишет NUR.kz.

В Минцифры республики подтвердили, что от пользователей поступают обращения в связи с недоступностью мессенджера.

«Технические специалисты разбираются в ситуации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Крупнейший оператор Казахстана «Казахтелеком» сообщил, что аварий и сбоев на стороне компании не было. При этом зафиксировано «резкое падение трафика в направлении Telegram на ключевых международных точках пиринга во Франкфурте и Москве».

Оператор направил запрос административно-технической команде Telegram для выяснения причин сбоя. Позже компания сообщила, что работа сервиса восстановлена.

Проблемы с доступом к мессенджеру в республике совпали с судебным запретом телеграм-бота «Дайвинчик знакомства». Решение принял Алатауский районный суд Алматы по заявлению прокурора, пишет Tengrinews.

Согласно материалам, на которые ссылается издание, чат, насчитывающий более 16 млн зарегистрированных пользователей, работал без возрастных ограничений, там свободно размещались анкеты несовершеннолетних.

Прокуратура упомянула в иске уголовное дело, в котором фигурирует «несовершеннолетняя А. (2007 года рождения)». Отмечается, что в апреле 2025 года она познакомилась через «Дайвинчик» с подозреваемым и вступила с ним в половую связь.

«Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что функционирование ресурса создает реальную угрозу совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в иске.

В конце июля ФСБ России сообщила, что основатель Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии терроризму. Ведомство заявило, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России диверсий, терактов, убийств и кибермошеннических действий.

В частности, как указала ФСБ, Telegram не удалил чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья», внесенный в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. По данным ФСБ, спецслужбы Украины через этот чат-бот склоняли молодых россиян к вооруженным нападениям на правоохранителей, поджогам и другим преступлениям.