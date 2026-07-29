Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск», — говорится в заявлении.

Причиной в спецслужбе назвали то, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые, по данным спецслужбы, используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России — с многочисленными жертвами, включая женщин и детей, и многомиллиардным материальным ущербом.

Ключевую роль, по версии ФСБ, сыграл сервис знакомств «Дайвинчик/Leo» внутри Telegram. Как утверждает ведомство, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с российскими молодыми людьми и в ходе переписки получали от них геолокацию желаемого места встречи — как правило, у крупного торгового центра или другого социально значимого объекта, — а также убеждали оплачивать билеты в кино, на концерты или подарки по фишинговым ссылкам.

Затем, как уточняется в сообщении, через зарубежные мессенджеры с ними связывались другие представители украинских спецслужб, выдававшие себя за правоохранителей РФ или сотрудников Росфинмониторинга.

Они утверждали, что переданные деньги поступили на счета вооруженных сил Украины, а координаты были использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак, и под угрозой уголовного преследования склоняли запуганных жертв к нападениям и поджогам — якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности или других «псевдо-оперативных мероприятий».

По данным ФСБ, с июля 2025 года в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкортостане, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях были задержаны 46 граждан России в возрасте от 12 до 22 лет.

Ведомство связывает их с вооруженными нападениями на сотрудников правоохранительных органов, поджогами объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой системы, а также с выполнением функций курьеров при доставке денег обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на счета, контролируемые противником.

По этим фактам возбуждены дела по статьям о теракте (ч. 1 и ч. 2 ст. 205), диверсии (ч. 1 ст. 281), умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167), хулиганстве (ч. 2 ст. 213) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) УК РФ. Обвинения предъявлены и мера пресечения избрана в отношении тех фигурантов, кто достиг возраста уголовной ответственности; им грозят длительные сроки лишения свободы.

Отдельные данные по делу привел Следственный комитет. По сообщению ведомства, совместно с ФСБ и МВД в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской и Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашии задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

По информации СК, против них возбуждены дела по статьям 205, 205.1, 281, 150 и 167 УК РФ.

Отдельно в Санкт-Петербурге следователи объединили в одно производство 15 уголовных дел, возбужденных с мая 2025 по май 2026 года: речь идет о поджогах автотранспорта, административных зданий и топливораздаточных колонок, в которых, по версии следствия, участвовали несовершеннолетние пользователи этого сервиса.

В версии СК фишинговые ссылки маскировали в том числе под сообщения о взломе личных кабинетов на портале госуслуг, а геолокацию запрашивали не только для мест встреч, но и по адресам проживания, школ, торговых центров и других объектов.

Чат-бот «Дайвинчик / Leo — знакомства, общение и новые друзья» был внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора 23 декабря 2025 года на основании того, что в нем содержится информация, относящаяся к категориям детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды*. Несмотря на это, как утверждает ФСБ, администрация Telegram запрещенную информацию не удалила.

Следственный комитет, в свою очередь, сообщил, что уже инициирован вопрос о принятии мер к блокировке этого ресурса.

* международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена