Посол России в Тель-Авиве заявил в специальном интервью RTVI, что отношения Москвы и Тегерана не представляют угрозы для Израиля.

«Мы всегда объясняем, что никакое наше сотрудничество ни с Ираном, ни с другими странами не направлено против третьих стран. Наше сотрудничество с Ираном, конечно, не носит никакого антиизраильского подтекста и не создает угрозы безопасности государству Израиль», — сказал Анатолий Викторов RTVI.

Ранее посол Израиля в России Одед Йосеф заявил в интервью RTVI, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке видит в официальных заявлениях Москвы «принятие иранского нарратива в одностороннем ключе». Вместе с тем дипломат заявил об «очень твердой приверженности [России] безопасности Израиля и народа Израиля, которая выражается многими способами».

В интервью RTVI Анатолий Викторов подтвердил, что Москва выступает с критикой Израиля, в том числе по Газе, Ливану и Ирану.

«Россия критикует действия Израиля — это правда. Наша позиция понятна и озвучена многократно. Мы не можем согласиться с теми методами, которыми Израиль, нынешнее израильское руководство подчас решает проблему своей безопасности», — заявил посол России.

По его словам, Россия настаивает, «чтобы любые будущие формулы, конфигурации организации мирного и стабильного Ближнего Востока учитывали законные интересы безопасности всех государств региона».