Уголовный суд в Дамаске приговорил к смерти Васима Асада — двоюродного брата свергнутого президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило госагентство SANA. Приговор был оглашен в присутствии фигуранта, который находился в клетке в зале суда — в робе и наручниках.

Васима Асада признали виновным в умышленном убийстве нескольких человек и пытках, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления. Суд также постановил конфисковать его движимое и недвижимое имущество в пользу государства.

По данным обвинения, вооруженная группа, связанная с осужденным, разграбила магазин в Джарамане к югу от Дамаска и похитила его владельца из-за оппозиционных взглядов. Судья также заявил о причастности этой группы к похищениям и убийствам сирийцев в разных районах страны.

Васим Асад стал вторым близким родственником экс-президента, которому сирийский суд вынес смертный приговор очно. Первым был двоюродный брат Башара Асада Атеф Наджиб, бывший глава управления политической безопасности в провинции Дераа: 11 августа ему назначили высшую меру.

В тот же день суд заочно приговорил к смерти самого Башара Асада, его младшего брата Махера, а также еще шестерых бывших представителей прежних властей.

По данным Asharq Al-Awsat, Васим Асад родился в 1980 году в Кардахе и получил известность в первые годы после восстания 2011 года как один из командиров проправительственных ополчений.

Издание пишет, что его структуры действовали в Латакии, Тартусе и на сирийско-ливанской границе, участвовали в преследовании противников режима, а также были связаны с контрабандой каптагона и топлива, вымогательством, похищениями и убийствами.

Как утверждает газета, после свержения Асада его двоюродный брат бежал в Ливан. В июне 2025 года Васима Асада выманили обратно в Сирию в рамках операции разведки и задержали.