В Сирии уголовный суд заочно приговорил бывшего президента Башара Асада к смертной казни, признав его виновным в «военных преступлениях» и «преступлениях против человечности» во время гражданской войны в стране. Об этом сообщает государственное информагентство SANA. Это первое решение по Асаду после его свержения.

Такой же приговор суд вынес в отношении еще восьми бывших представителей предыдущих властей, двое из которых являются родственниками экс-президента Сирии. Это младший брат и бывший крупный военачальник Махер Асад, а также двоюродный брат экс-лидера Атеф Наджиб, который занимал пост главы управления политической безопасности в провинции Дераа.

Всех, кроме Наджиба, которого задержали в Сирии в январе 2025 года, приговорили заочно — в сообщении их называют «беглецами». Двоюродный брат Асада, с обритой головой и в полосатой тюремной робе, присутствовал на заседании лично.

Судья признал экс-президента и Наджиба виновными в «умышленном убийстве более чем одного человека, включая детей», а также в «пытках и незаконных задержаниях». В публикации SANA также говорится, что Наджиб во время протестов в Дераа руководил местным управлением политической безопасности, участвовал в допросах задержанных и в операции у мечети Омари.

Остальные фигуранты по делу — шестеро бывших высокопоставленных военных деятелей и руководителей спецслужб — также были признаны виновными в умышленном убийстве и пытках, повлекших смерть, и приговорены к казни.

Семья Башара Асада, правившего Сирией с 2000 года, получила убежище в России после того, как в декабре 2024 года антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима. Сын экс-президента Хафез рассказывал, что семью вывезли на российском военном самолете.

В октябре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Асад и его семья находятся в России «по гуманитарным причинам», и что с проживанием в столице у них нет «никаких проблем».

В декабре 2025 года The Guardian писала со ссылкой на друга семьи Асада, а также источники в России и Сирии, что экс-президент живет в Москве в «роскошном изгнании» и совершенствует свое медицинское образование в области офтальмологии.

Тогда же The New York Times (NYT) утверждала по итогам расследования, что семья Асада сначала жила в московском элитном отеле Four Seasons, затем переехала в двухэтажный пентхаус в башне «Федерация» комплекса Москва-Сити, а оттуда — в особняк на Рублевке. Источники газеты сообщали, что бывший сирийский лидер находится под охраной российских спецслужб, которые контролируют его передвижения.

В публикации NYT говорилось, что младший брат Асада Махер Асад тоже находится в Москве.

Ранее Би-би-си сообщила, что бывший глава разведки Сирии Хуссам Лука также может скрываться в российской столице или ее пригороде.