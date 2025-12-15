Бывший президент Сирии Башар Асад, живущий в «роскошном изгнании» в Москве, решил возобновить медицинское образование и сейчас посещает занятия по офтальмологии. Об этом пишет британская The Guardian, ссылаясь на друга семьи Асада, а также источники в России и Сирии.

«Он изучает русский язык и снова совершенствует свои знания в офтальмологии. Это его страсть, деньги ему явно не нужны. Еще до начала войны в Сирии он регулярно занимался офтальмологической практикой в ​​Дамаске», — рассказал друг семьи, который по-прежнему поддерживает с ними связь.

Он предположил, что к Асаду как офтальмологу могут обращаться представители богатой московской элиты. Издание отмечает, что основное медицинское образование он в свое время получил в Лондоне.

Как утверждают собеседники газеты, семья Асада ведет «спокойную и роскошную» жизнь в России и ОАЭ. По словам двух источников, в Москве они вероятнее всего обосновались в престижном районе Рублевки, возможно, по соседству с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, бежавшим из Киева в 2014 году.

Асады не испытывают недостатка в средствах, поскольку перевели большую часть своего состояния в Москву, еще когда в 2011 году западные санкции отрезали их от мировой финансовой системы, говорится в статье.

Однако, несмотря на комфортную жизнь, «российские кураторы» ограничивают семью от контактов с сирийскими и российскими элитами, продолжает The Guardian.

«Он [Асад] ведет очень тихую жизнь. У него очень мало контактов с внешним миром, если вообще есть. Он общается только с парой человек, которые бывали в его дворце, например, с Мансуром Аззамом [бывшим министром по делам президента Сирии] и Яссаром Ибрагимом [главным экономическим соратником Асада]», — цитирует газета друга семьи.

«Путин мало терпит лидеров, потерявших власть»

Асад теперь фактически «не представляет значения» для президента России Владимира Путина и высших политических кругов страны, пояснил изданию источник, близкий к Кремлю.

«Путин мало терпит лидеров, потерявших контроль над властью, и Асад больше не воспринимается как влиятельная фигура или даже как интересный гость, которого можно пригласить на ужин», — сказал источник.

Что касается его бывших соратников в Сирии, то, как рассказывает газета, многие считают, что Асад заботился только о собственном спасении и бросил остальных на произвол судьбы.

Так, в первые месяцы после бегства в Москву семья думала только о поддержке бывшей первой леди Сирии Асмы Асад, которая боролась с лейкемией и, по имевшимся данным, находилась в критическом состоянии. Она приехала на лечение в Москве еще до падения режима Асада. Осведомленный источник утверждает, что Асма выздоровела после экспериментальной терапии «под наблюдением российских спецслужб».

«Вы что-нибудь от него слышали? Нет, потому что ему запрещено»

После того, как здоровье жены стабилизировалось, Асад стремится выступать публично, излагая свою версию событий до и после его бегства из Сирии, пишет The Guardian. В частности, как она утверждает, экс-президент хочет дать интервью российскому телеканалу RT и одному из американских видеоблогеров, но ждет разрешения от российских властей.

В ноябре посол России в Ираке Эльбрус Куташев подтвердил в интервью местным СМИ, что одним из условий пребывания Асада в России под защитой является запрет на публичную деятельность.

«Пребывание Асада в России носит гуманитарный, а не политический характер. <…> Он не имеет права заниматься какой-либо медийной или политической деятельностью. Вы что-нибудь от него слышали? Нет, потому что ему это запрещено. Но он в безопасности и жив», — заявил тогда Куташев.

Британская газета обращает внимание, что единственный раз, когда семья Асада — без него самого — была замечена на публике, был на выпускном вечере его дочери Зейн в МГИМО в июне. В зале тогда находились ее мать Асма и двое братьев Хафез и Карим.

Асады хотели переехать в ОАЭ, но там их не ждут

The Guardian также пересказывает слухи из российской прессы о том, что Зейн Асад якобы регулярно покупает дорогую одежду, посещает элитный салон педикюра и является членом дорогого фитнес-клуба в Москве. По словам близкого к семье источника, дети и их мать проводят много времени за покупками, наполняя свой новый дом предметами роскоши.

Наследники Асада также часто посещают ОАЭ, и Асма, по крайней мере однажды, ездила туда вместе с ними.

В статье говорится, что семья Асада изначально рассчитывала переехать из Москвы в Эмираты, которые гораздо привычнее для них по многим параметрам. Но теперь, по словам друга семьи, они понимают, что перебраться туда в ближайшей перспективе не получится. Он объяснил, что даже этой ближневосточной стране, где живут множество представителей мировой элиты, «некомфортно принимать Асада».

Слухи об отравлениях Асада

С момента бегства Асада в Россию в декабре 2024 года как минимум дважды возникали слухи о его якобы отравлении в Москве, писала The Times. Второй раз — в начале октября 2025 года, когда базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) написал в X, что экс-президента якобы «целенаправленно» отравили, чтобы возложить ответственность на российские власти. Источник SOHR утверждал, что Асад находился в больнице и был выписан в стабильном состоянии.

Глава МИД Сергей Лавров тогда опроверг эти сведения.