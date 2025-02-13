Старший сын бывшего президента Сирии Башара Асада Хафез впервые рассказал в соцсетях подробности бегства их семьи в Москву в декабре после захвата Дамаска вооруженной сирийской оппозицией. Посты на английском и арабском языках опубликованы в его телеграм-канале, подлинность которого подтвердила канадская журналистка, сотрудничающая с российским телеканалом RT, Ева Бартлетт.

Такие же посты Хафез сделал в соцсети X, однако меньше чем через час после публикации его аккаунт был заблокирован. Бартлетт также подтвердила его подлинность. Позднее сам сын Асада заявил на видео в телеграм-канале, что эти аккаунты принадлежат ему и что других у него нет.

Также он написал 13 февраля, что отправил несколько апелляций администрации соцсети X, но та отказалась разблокировать его аккаунт без объяснения причин. «Все аккаунты якобы от моего имени в X в настоящий момент являются фейками», — предупредил Хафез Асад.

Арабские и западные СМИ обратили внимание, что он вольно или невольно впервые раскрыл свою геолокацию — судя по пейзажу, ролик мог быть записан на улице Большая Ордынка в центре Москвы.

Хафез Башар аль-Асад — старший из троих детей Башара и Асмы Асад, в декабре 2024-го ему исполнилось 23 года. До падения режима Асада в арабской и западной прессе Хафеза называли вероятным преемником отца на посту президента Сирии. Известно, что помимо родного арабского языка, он свободно владеет английским, говорит по-русски и изучает китайский. В 2023 году Хафез Асад с красным дипломом окончил механико-математический факультет МГУ, завершив последние два года обучения экстерном. 29 ноября 2024 года он защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему аналитической и алгебраической теории чисел.

О чем рассказал сын Асада

Хафез Асад изложил события с 20 ноября 2024 года, когда он вылетел в Москву на защиту кандидатской диссертации. В российской столице уже находились его сестра Зейн и мать Асма, проходящая лечение от рака крови и костного мозга.

27 ноября 2024 года вооруженные противники режима Асада во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) начали масштабное наступление на правительственные силы и 30 ноября заняли большую часть второго по величине города Алеппо. В ночь на 8 декабря оппозиционные силы без сопротивления взяли Дамаск и объявили об окончании 24-летнего правления Асада. В тот же день стало известно, что Асад и его семья бежали в Москву.

Хафез утверждает, что у семьи «никогда не было плана, даже запасного» покинуть Дамаск и тем более страну. Он сам после защиты кандидатской в МГУ вернулся в Сирию 1 декабря. Его сестра Зейн забронировала билет из Москвы в Дамаск на 8 декабря. Что касается младшего брата Карима, то он утром 7 декабря сдавал экзамены в своем университете в Дамаске и готовился вернуться к учебе на следующий день.

«Несмотря на далекие звуки обстрелов, ничто не казалось необычным <…>, армия готовилась защищать Дамаск, и не было никаких признаков последующего ухудшения», — пишет сын экс-президента. По его словам, «не было никаких приготовлений к отъезду» даже после «внезапных и неожиданных» новостей об отводе войск из Хомса (160 км к югу от Дамаска).

«Все изменилось после полуночи [в ночь на 8 декабря], когда российский представитель прибыл в наш дом в районе Аль-Малики. Он передал президенту просьбу переехать на несколько дней в Латакию [основной сирийский порт в одноименной провинции и место расположения российской авиабазы Хмеймим] из-за серьезности ситуации в Дамаске и для лучшего наблюдения за боями», — продолжил рассказ Хафез Асад.

Он сообщает, что в 3 часа утра 8 декабря семья прибыла в аэропорт Дамаска, где к ним присоединился брат президента, экс-командующий элитной 4-й бронетанковой дивизией правительственных войск Махер Асад.

В декабре несколько источников Reuters утверждали, что Башар Асад бежал из Сирии, не предупредив даже брата Махера и других родственников. Кроме того, двое дипломатов из региона заявляли агентству, что все дети Асада вместе с матерью уже ждали его в Москве. Reuters обращал внимание, что по кадрам видео, снятого боевиками в резиденции Асадов, было похоже, что экс-президент уезжал в спешке: на плите осталась еда и были видны личные вещи, такие как семейные фотоальбомы.

Из аэропорта, где, по словам Хафеза, не было ни одного сотрудника, в том числе на диспетчерской вышке, их забрал и доставил на авиабазу Хмеймим российский военный самолет. С территории базы Асада с семьей планировали перевезти в президентскую резиденцию, но там никто не отвечал на звонки.

Как вспоминает Хафез, вскоре стали поступать сообщения об отступлении правительственных войск с оставшихся позиций, и одновременно базу стали атаковать беспилотниками. В ее окрестностях шла стрельба.

«Днем [8 декабря] командование базы доложило нам о серьезности ситуации вокруг. Они сообщили, что покинуть базу больше невозможно, поскольку террористы распространились по всей стране, ситуация скатилась в хаос и связь с военным руководством потеряна. После консультаций с Москвой командование базы сообщило, что запрошена наша переправка в Россию. Через некоторое время мы сели на российский военный самолет, направлявшийся в Москву, где и приземлились позже той ночью», — завершил свой рассказ сын Асада.

Версии бегства Асада и роли России

Рассказ Хафеза почти во всем совпадает с версией, изложенной самим Башаром Асадом в его первом заявлении после побега из Сирии в середине декабря. Экс-президент также утверждал, что его отъезд не был запланирован и все решилось за несколько часов. Он говорил, что «в координации с российскими союзниками» перебрался в Латакию «для наблюдения за боевыми операциями», и покинул страну только после того, как окончательно исчезла возможность остаться.

«Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря», — говорилось в заявлении Асада.

Версии отца и сына отличаются тем, что Асад-старший не уточнял, кто из родственников находился с ним в последний день перед бегством.

При этом рассказы Асадов о событиях 8 декабря не совпадают с тем, что сообщали в декабре источники Bloomberg о предполагаемой роли России в бегстве семьи экс-президента Сирии. Три неназванных источника, осведомленных о ситуации, утверждали, что именно Россия якобы убедила Асада, что он проиграет борьбу с вооруженной оппозицией, и предложила ему и его семье безопасный отъезд. Двое собеседников уточняли, что побег организовали сотрудники российской разведки, и что транспондер самолета, на котором вывезли Асада, был отключен, чтобы избежать слежки.

В России обстоятельства эвакуации Асада официально не раскрывали. Источник в Кремле сообщал, что экс-президенту и его семье предоставили убежище «исходя из соображений гуманитарного характера». Замглавы МИД Сергей Рябков отмечал, что политика привезли в Москву «самым безопасным способом», но «было бы неправильно <…> подробно рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь указывал, что такие решения, как предоставление убежища семье Асада, не могут приниматься без главы государства.

* организация признана в России террористической и запрещена