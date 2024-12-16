Канцелярия бывшего президента Сирии Башара Асада, отстраненного от власти в результате наступления оппозиции, распространила заявление от его имени, в котором говорится, что Асад оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером того же дня.

Отъезд Асада из Сирии не был запланирован и произошел не в последние часы боев, говорится в заявлении. После вступления повстанцев в Дамаск экс-президент «в координации с российскими союзниками» перебрался в Латакию для наблюдения за боевыми операциями.

«По прибытии на авиабазу Хмеймим в то утро стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых рубежей, а последние армейские позиции пали. <…> Поскольку покинуть базу было невозможно, Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря», — говорится в заявлении.

По словам Асада, во время этих событий он «ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища» и не получал соответствующих предложений.

После захвата власти «террористами» оставаться в должности президента было «бессмысленно», отмечается в заявлении Асада. Экс-президент назвал «незыблемой» свою связь с Сирией и ее народом, а также выразил надежду, что страна «вновь станет свободной и независимой».

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