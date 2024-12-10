Президент Сирии Башар Асад, утративший власть в результате наступления сирийской оппозиции, находится в Москве. Зарубежные СМИ еще несколько лет назад утверждали, что семья Асада владеет жильем в российской столице. Что известно о статусе бывшего сирийского лидера и его жизни в изгнании — в материале RTVI.

О том, что Башар Асад после революции в Сирии находится в Москве, 8 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. По его словам, сирийскому президенту предоставлено убежище, «исходя из соображений гуманитарного характера». Предположительно в Москве также находятся жена Асада Асма и трое их детей — сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн. 21-летний Хафез в конце ноября защитил кандидатскую диссертацию в МГУ. Асма Асад присутствовала на вручении сыну диплома по специальному приглашению ректора МГУ Виктора Садовничего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о местонахождении Асада, но отметил, что вопрос предоставления убежища не может решаться без главы государства. Он также отметил, что президент Владимир Путин не планирует встречаться с Асадом. Позже посольство Сирии в Москве и постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердили, что Асад находится в Москве.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов.

«Все знают, что Владимир Владимирович [Путин] всегда защищает своих друзей и знакомых. Россия своих вообще никогда не бросает. Это принцип России — “своих не бросаем” и по такому принципу действует наш президент. Этим можно гордиться», — сказал «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Новая роскошная жизнь»

Российские телеграм-каналы утверждали, что Асад приехал в Москву с семьей еще в конце ноября на фоне продвижения повстанческих групп в Сирии и якобы остановился в отеле Four Seasons. Позже Асад вернулся на родину, а его семья осталась в российской столице, писал канал «ВЧК-ОГПУ»*.

Газета The Financial Times (FT) и неправительственная организация по борьбе с коррупцией Global Witness еще в 2019 году утверждали, что родственники Асада по материнской линии за шесть лет стали владельцами 19 апартаментов в башнях Москва-Сити «Город столиц» и «Федерация» общей стоимостью $40 млн.

По данным расследователей, недвижимость принадлежит двоюродным братьям Асада ― Хафезу, Ияду и Ихабу Махлуфам, сестре Кинде Махлуф и Разан Отман — жене еще одного кузена сирийского президента, бизнесмена Рами Махлуфа. Как писала FT, у Хафеза также есть трехкомнатная квартира в нескольких минутах езды от Москва-Сити.

Источник «ВЧК-ОГПУ»* утверждает, что родственники Асада не покупали апартаменты в Москва-Сити, а получили их как часть прибыли в обмен на инвестиции в строительство башни «Нева». Канал предполагает, что «новым домом» Махлюфов в столице стала квартира площадью более 300 кв. м в клубном доме на улице Климашкина в районе станции метро «Улица 1905 года», где бывают дети Хафеза. По данным канала, в Россию также перебралась обслуга Асада ― переводчики, водители и охранники.

По приблизительной оценке Госдепартамента США, чистый капитал семьи Асада составляет $1-2 млрд, но подсчитать точнее сложно, поскольку активы «распределены и скрыты на многочисленных счетах, в портфелях недвижимости, корпорациях и офшорах».

«Уютных ужинов в Кремле не будет, но Башар Асад, возможно, по-прежнему будет потягивать шампанское и есть икру в своей новой роскошной жизни в изгнании», — считает Telegraph.

Бывший глава британской внешнеполитической разведки MI-6 Алекс Янгер предположил, что Асад и его семья, напротив, столкнутся с «резким ухудшением условий жизни» по сравнению с роскошью, к которой они привыкли в Дамаске. Янгер объяснил это тем, что у России есть «гораздо более важный приоритет, то есть Украина».

Статус Асада

Формально статус свергнутого сирийского президента не определен, но он мог стать первым с 1992 года обладателем политического убежища в России, допускает «Коммерсант». В большинстве случаев иностранцам предоставляется временное убежище — им в частности пользовались бывший президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Политическое убежище предоставляет президент России, а заявление о временном убежище рассматривает миграционная служба, объяснил газете адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. По его словам, получить временное убежище «не так просто». Оно дает меньше прав и требует продления каждый год.

Временное убежище позволяет оформить медицинский полис и банковскую карту, дает право находиться и работать в России. Обладатели этого статуса сдают национальные паспорта на хранение в миграционную службу, получая взамен свидетельство о предоставлении временного убежища.

За последние 32 года политическое убежище в России получили только первый президент Азербайджана Аяз Муталибов и гражданин Северной Кореи Ким Мен Сё, который за время учебы в Москве «полностью разочаровался в идеях чучхе», отмечает «Ъ».

«Людей, которым предоставлено политическое убежище, в настоящее время нет. Были единичные случаи. <…> Нормативно разработано два вида статуса: статус беженца и временное убежище. Но случаи предоставления именно статуса беженца очень редки — около 300 человек всего лишь», ― рассказала изданию член комитета «Гражданское содействие»* Елена Буртина.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов