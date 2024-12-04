Сын президента Сирии Башара Асада Хафез во время наступления исламистов на Алеппо защитил кандидатскую диссертацию в МГУ имени М.В. Ломоносова. Внимание на это обратил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, защита диссертации кандидата физико-математических наук Хафеза Аль-Ассада прошла в МГУ 29 ноября. Работа написана на русском языке и насчитывает 98 страниц, она посвящена аналитической и алгебраической теории чисел, а именно вопросам многочленов.

Присудить Аль-Ассаду ученую степень советовали и его научный руководитель Владимир Чубариков, и научные оппоненты — доктора наук из МГУ, ТулГУ и Академии наук Таджикистана.

В конце диссертации старший сын сирийского лидера выразил благодарность «мученикам своей Родины — Сирии — и в первую очередь мученикам Сирийской арабской армии». Кроме того, он выразил благодарность своим родителям Башару и Асме Асад, ректору МГУ Виктору Садовничему и сотрудникам вуза, а также преподавателям из Сирии.

В июне 2023 года Хафез Асад окончил обучение на механико-математическом факультете МГУ, получив диплом с отличием. Его магистерская диссертация, посвященная теории чисел, была написана под руководством заведующего кафедрой математических и компьютерных методов анализа профессора Владимира Чубарикова.

Как писала сирийская правительственная газета Al Watan, тогда на церемонии вручения красных дипломов присутствовала первая леди Сирии Асма Асад, которая прибыла в Москву по специальному приглашению ректората МГУ в сопровождении делегации.

Если верить сообщениям телеграм-каналов, в день защиты кандидатской диссертации Хафеза Асада в России был и сам сирийский лидер, который на фоне активизации повстанческих террористических группировок в районе сирийских провинций Идлиб и Алеппо прибыл в Москву с визитом. В Кремле 29 ноября не стали комментировать эти данные.