Дамаск в ночь на 8 декабря оказался под контролем сирийских антиправительственных сил, которые объявили об окончании правления в Сирии президента Башара Асада. Изначально местонахождение Асада оставалось неизвестным, но позже стало известно, что бывший сирийский лидер вместе с семьей получил убежище в России. Как на смену власти в Сирии реагируют в мире — в материале RTVI.

МИД России:

С крайней озабоченностью следим за драматическими событиями в Сирии. <…> Обращаемся ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем. В связи с этим Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

Президент США Джо Байден:

Не заблуждайтесь, у некоторых повстанческих группировок, которые свергли Асада, есть свой мрачный послужной список в области терроризма и нарушений прав человека. <…> Мы будем оценивать не только их слова, но и действия.

Глава МИД Турции Хакан Фидан:

Сирия достигла этапа, когда сирийский народ сам будет определять будущее своей страны, сегодня есть надежда. Сирийский народ не может справиться с этим в одиночку. Турция придает большое значение территориальной целостности Сирии. Новая сирийская администрация должна быть сформирована с участием всех сторон, не должно быть стремления к мести. Турция призывает все стороны действовать осмотрительно и быть бдительными. Нельзя допустить, чтобы террористические организации воспользовались этой ситуацией.

Избранный президент США Дональд Трамп:

Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его покровитель — Россия во главе с Владимиром Путиным — больше не была заинтересован в его защите. <…> Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины.

МИД Ирана:

Необходимо как можно быстрее прекратить любые вооруженные столкновения, предотвратить начало терактов и начать национальный диалог с участием всех слоев населения Сирии, чтобы создать инклюзивное правительство, представляющее интересы всего народа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (здесь и далее — заявления в соцсети X):

Конец правления Асада в Сирии — хорошая новость. Сейчас важно, чтобы в Сирии были быстро восстановлены закон и порядок. Всем религиозным общинам, всем меньшинствам сейчас и в будущем должна быть обеспечена защита.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок:

Нельзя сказать точно, что сейчас происходит в Сирии. Но ясно одно: конец [правления] Асада для миллионов людей в Сирии означает первый вздох с облегчением после целой вечности зверств режима Асада.

Президент Франции Эмманюэль Макрон:

Варварское государство пало. Наконец-то. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. В этот момент неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства. Франция будет и впредь привержена обеспечению безопасности всех людей на Ближнем Востоке.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас (заняла этот пост 1 декабря):

Конец диктатуры Асада — это позитивное и долгожданное событие. Оно также показывает слабость сторонников Асада — России и Ирана. <…> Я в тесном контакте с министрами [стран] региона. Процесс восстановления Сирии будет долгим и сложным, и все стороны должны быть готовы к конструктивному взаимодействию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

Это исторический день для Ближнего Востока. Падение режима Асада и тирании в Дамаске открывает прекрасные возможности, но также сопряжено со значительными опасностями. Мы протягиваем руку мира всем, кто находится за пределами нашей границы в Сирии: друзам, курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем.

МИД Саудовской Аравии:

Королевство призывает международное сообщество поддержать братский сирийский народ и сотрудничать с ним во всем, что служит [интересам] Сирии и отвечает чаяниям ее народа, а также не вмешиваться в ее внутренние дела.