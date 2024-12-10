Бывший президент Сирии Башар Асад находится в России, он в безопасности, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью NBC News. По его словам, политика привезли в страну «самым безопасным способом».

«Он находится под защитой, и это показывает, что Россия действует так, как требуется в такой чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД добавил, что «понятия не имеет» о том, что сейчас происходит с Асадом.

«Было бы очень неправильно с моей стороны подробно рассказывать о том, что произошло и как это разрешилось», — пояснил он.

По словам Рябкова, Москва продолжит поддерживать Асада. Комментируя возможность его выдачи по иску Международного уголовного суда (МУС), если таковой будет выдан, замглавы МИД напомнил, что Россия «не является членом конвенции, которая учредила МУС».

О том, что Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, 8 декабря сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. По его словам, политику было предоставлено убежище, «исходя из соображений гуманитарного характера». Предположительно в Москве также находятся жена Асада Асма и трое их детей — сыновья Хафез и Карим и дочь Зейн. Позже посольство Сирии в Москве подтвердило, что Асад находится в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные о местонахождении Асада, но отметил, что вопрос предоставления убежища не может решаться без главы государства. Представитель Кремля также заявил, что Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии.

Как отметил Рябков, Россия «твердо и решительно» убеждена, что Сирия «должна быть суверенной, единой и целостной» вне зависимости от того, кто придет к власти в республике.

«Надеюсь, у нас не возникнет там ситуации, которая будет означать отделение частей Сирии друг от друга», — выразил надежду дипломат.

Рябков также призвал «серьезно рассмотреть то, что происходит на Голанских высотах». По его словам, Израиль обязан соблюдать соглашением о прекращении огня 1974 года и не должен нарушать территориальную целостность Сирии.