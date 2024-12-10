Израильские танки подошли к окраине Дамаска, сообщает корреспондент телеканала Al Mayadeen. По его словам, военная техника ЦАХАЛ стоит в 3 км от города Катна в пригороде сирийской столицы — почти в 20 км от нее самой.

Кроме того, израильские военные заняли несколько городов и деревень, включая Аарну, Бакасм, Эр-Реемех, Хину, Калу, Джандал, Эль-Хусейнию, Джиту и Эль-Хашаб к югу от Дамаска. Под их контролем теперь нахдятся все Голанские высоты, включая сирийскую сторону горы Хермон.

При этом сначала Израиль заявлял, что направил войска лишь в «буферную зону» за пределами оккупированных Израилем Голанских высот и на бывшие сирийские военные позиции на горе Хермон в качестве «временной меры».

Катар, Ирак и Саудовская Аравия осудили «опасный» захват Израилем земель на сирийских Голанских высотах, в то время как миротворцы ООН обвиняют его в нарушении соглашения о прекращении огня 1974 года.

Израильские СМИ пишут, что менее чем за два дня ЦАХАЛ нанес по Сирии около 300 авиаударов и теперь якобы «приближается к полному уничтожению сирийских ВВС». Атаки продолжились и в ночь на 10 декабря, в основном — на объекты и цели, связанные с военным потенциалом Сирии.

В частности, Израиль атаковал город Саламия к востоку от Хамы и авиабазу Шайрат в сельской местности рядом с Хомсом, а также военные объекты в северной части провинции Ракка. Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR) утверждает, что в результате израильских атак на провинцию Дераа на юго-западе Сирии погибли по меньшей мере два мирных жителя. Целью ударов была 12-я военная бригада в городе Эзра.

«Израильские силы провели масштабные атаки по всей Сирии, нанеся удары по трем крупным аэропортам и другим объектам стратегической военной инфраструктуры, в том числе в Дамаске», — передает AlJazeera.

Оправдывая последние удары Израиля по объектам в Сирии, министр иностранных дел страны Гидеон Саар заявил, что они нанесены по предполагаемым складам химического оружия и ракетам большой дальности, чтобы не допустить их попадания в руки «враждебных субъектов». По его словам, «единственный интерес Израиля — это безопасность его граждан».

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил «вторжение Израиля и бомбардировки Сирии» и заявил, что «сирийский народ заслуживает восстановления своей страны, свободной от иностранной оккупации и насилия». В соцсети X организация осудила президента США Джо Байдена за поставки оружия правительству премьер-министра Израиля Нетаньяху, «несмотря на геноцид в Газе».

«Это бездействие подтолкнуло обвиняемого в военных преступлениях Нетаньяху бросить вызов международному праву и атаковать Сирию», — говорится в заявлении CAIR.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что вторжение Израиля в патрулируемую ООН буферную зону на Голанских высотах на границе с Сирией является «грубым нарушением устава Организации Объединенных Наций».

«Мы требуем немедленного ответа от Совета Безопасности ООН, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим к ответственности», — заявил он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и аналитиков сообщило, что Запад и арабские государства опасаются создания «жесткой исламистской республики» в Сирии после захвата власти вооруженными силами оппозиции. В пример источники приводят гражданские войны в Ираке и Ливии после свержения Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи в 2003 и 2011 годах соответственно.

Высокопоставленный дипломат на условиях анонимности заявил Reuters, что велик риск активизации террористов «Исламского государства»* на фоне беззакония, которое воцарилось в Сирии после свержения Башара Асада.

* Организация признана в России террористической и запрещена.