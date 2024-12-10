Западные и арабские государства опасаются, что пришедшая к власти в Сирии оппозиция, после свержения режима Башара Асада, сформирует жесткое исламистское правительство. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех дипломатов и трех аналитиков.

Источники агентства отметили, что на Западе и в арабских странах существуют страхи, что новое правительство не будет способно предотвратить возрождение радикальных формирований.

«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха Асада», — сказал директор, аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер.

Собеседник Reuters привел в пример гражданские войны в Ираке и Ливии после свержения там Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи в 2003 и 2011 годах.

Высокопоставленный западный дипломат, работающий в регионе, рассказал агентству, что из-за раздробленности сил повстанцев, у них нет четкого плана управления Сирией — сложным государством, где проживают группы людей разной этнической и религиозной принадлежности. По его словам, на местном уровне у каждой из этих групп сформировались свои собственные формы организации власти.

Кроме того, высокопоставленный дипломат предупредил, что беззаконие в Сирии может спровоцировать процветание экстремистских группировок, таких как «Исламское государство»* , которое в 2014 году захватило обширные территории Сирии и Ирака и провозгласило там «халифат». В 2019 году это самопровозглашенное государство «было изгнано» коалицией во главе с США, пишет агентство.

С 27 ноября сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После этого местонахождение президента Сирии было неизвестно, источники Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск. Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила убежище Асаду и его семье, они прибыли в Москву. 9 декабря эту информацию подтвердили в посольстве Сирии в России.

* Организация признана в России террористической и запрещена