Информация о продвижении израильской армии к сирийскому Дамаску не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Сообщения в СМИ о предполагаемом продвижении израильских танков в сторону Дамаска являются ложными», — отметили в ЦАХАЛ (цитата по ТАСС).

Согласно заявлению военных, израильские войска присутствуют исключительно «внутри буферной зоны и на оборонительных позициях вблизи границы с целью защиты Израиля».

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в разговоре с РБК также опроверг сообщения о подходе израильских танков к окраине Дамаска.

Ранее в этот день телеканала Al Mayadeen сообщил, что военная техника ЦАХАЛ стоит в 3 км от города Катна в пригороде сирийской столицы, а до этого израильские силы уже заняли часть городов и деревень к югу от Дамаска. По информации телеканала, под контролем израильских сил находятся все Голанские высоты, включая сирийскую сторону горы Хермон.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на расследование агентства Sanad утверждало, что израильские военные продвинулись от буферной зоны вглубь Сирии на 18 км.

Катар, Ирак и Саудовская Аравия осудили захват Израилем земель на сирийских Голанских высотах, в то время как миротворцы ООН обвинили его в нарушении соглашения о прекращении огня 1974 года.

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатов и аналитиков сообщило, что Запад и арабские государства опасаются создания «жесткой исламистской республики» в Сирии после захвата власти вооруженными силами оппозиции. Собеседник агентства заявил, что велик риск активизации террористов «Исламского государства»* на фоне беззакония, которое воцарилось в Сирии после свержения Башара Асада.

* организация признана в России террористической и запрещена