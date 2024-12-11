Российские разведчики помогли экс-президенту страны Башару Асаду покинуть Сирию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Как сообщили собеседники агентства, Асад и члены его семьи были вывезены через российскую авиабазу в Сирии. По словам одного из источников, транспондер самолета был отключен, чтобы воздушное судно нельзя было отследить.

Власти России убедили Асада покинуть республику после того, как в Москве пришли к выводу о его неизбежном поражении в борьбе с силами вооруженной оппозиции, утверждает Bloomberg. Затем политику предложили безопасный способ уехать, если он согласится сделать это «немедленно», говорится в статье.

Собеседники Bloomberg утверждают, что отъезд Асада произошел после того, как повстанцы практически без сопротивления правительственных войск захватили Алеппо и Хаму.

В конце ноября сирийские повстанцы начали наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К 8 декабря они дошли до Дамаска и объявили о свержении режима. Асад и его семья получили убежище в Москве «исходя из соображений гуманитарного характера». Политика привезли в Россию «самым безопасным способом», он находится под защитой, рассказал замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

В МИД отмечали, что Асад принял решение покинуть пост президента Сирии после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР». Российская сторона в этом процессе не участвовала, отметили во внешнеполитическом ведомстве. В Кремле уточнили, что Асад лично принял решение оставить пост главы государства.

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари назвал «позорным и унизительным» побегом отъезд Асада из республики.