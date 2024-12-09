Бывший президент Сирии Башар Асад совершил «позорный и унизительный» побег из страны, считает сирийский посол в Москве Башар аль-Джаафари. Об этом он заявил в программе RT Arabic «Одним словом».

По словам аль-Джаафари, Сирия страдала от «неизменных интересов торговцев родиной, любителей манипуляций, дешевых лозунгов и профессиональных лжецов, которые десятилетиями наживались на достоинстве людей». Однако «коррупционная система» пала «за считанные дни», что свидетельствует «о ее непопулярности и отсутствии поддержки как в обществе, так и в рядах армии и вооруженных сил», считает посол.

«Позорный и унизительный побег главы этой системы [Башара Асада] под покровом ночи, без какого-либо чувства национальной ответственности перед страной, подтверждает необходимость произошедших изменений и пробуждает надежду на лучшее будущее», — сказал дипломат.

Аль-Джаафари выразил надежду на «мирные изменения, избегая дальнейшего вреда Сирии и ее народу».

Сирийские антиправительственные силы во главе с вооруженной группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) с 27 ноября начали наступление на районы, находившиеся до этого под контролем армии президента Башара Асада. В ночь на 8 декабря боевики взяли под контроль Дамаск и сообщили о падении правительства Асада.

После этого местонахождение Асада было неизвестно. Источники агентства Reuters допускали, что он погиб при авиакатастрофе во время попытки покинуть Дамаск. Bild писал, что сирийский лидер еще 7 декабря мог улететь в Абу-Даби.

На этом фоне МИД России днем 8 декабря сообщил, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно Асад уехал, ведомство не уточняло.

Вечером того же дня ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщал, что Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила убежище Башару Асаду и его семье, они якобы прибыли в Москву. 9 декабря эту информацию подтвердили в посольстве Сирии в России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье принял президент России Владимир Путин.

* организация признана в России террористической и запрещена