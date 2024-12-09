Москва проведет переговоры с новыми сирийскими властями, чтобы не допустить нападений на российских военнослужащих в Сирии. Об этом RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин. Он добавил, что сейчас на военных базах России в арабской республике действует режим повышенной боеготовности.

«Будет серьезный переговорный процесс. Главное сейчас — безопасность, чтобы не было нападений, на базах действует повышенная боеготовность. Надо определиться, что за [новая] власть, там же многошерстная публика. Как бы среди них не начались противоречия, в том числе военного характера. Это очень опасно. Мы, безусловно, все варианты прорабатываем. Главное — безопасность наших граждан, наших военных», — сказал депутат.

В Сирии находятся две российские военные базы: воздушная (в Хмеймиме) и морская (расположена в городе Тартус). Заварзин отметил, что на текущий момент Москва не фиксирует угрозы для своих военных.

«Нам надо сейчас контактировать теснее с новыми властями Сирии, что сейчас, я убежден, делается. По моим сведениям, нападений на военнослужащих нет. Даже когда оппозиционные силы шли, Алеппо проходили, особо наших военных не трогали, претензий не было», — сообщил парламентарий.

Также он сообщил, что Россия, которая «много вложилась» в Сирию, «опечалена событиями» в республике.

«Я как военный говорю, что армия Сирии все-таки никудышная, Асад даже призыв не объявил. Мы выступаем за то, чтобы контактировать с оппозиционными силами, чтобы не допустить разрухи и бандитизма, чтобы власть была передана мирно», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о том, сохранит ли Россия свое военное присутствие в Хмеймиме и Тартусе. Он уточнил, что Москва будет обсуждать это с «теми, кто будут у власти в Сирии».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает. По его словам, «на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена». В МИД России уточняли, что российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности.

В ночь на 8 декабря представители сирийской оппозиции вступили в Дамаск и сообщили о свержении правительства Башара Асада. Позже ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия «исходя из соображений гуманитарного характера» предоставила убежище Асаду и его семье.