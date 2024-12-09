Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что российским военным базам и воинским контингентам в Сирии ничего не угрожает, передает «Интерфакс».

«Никаких отрезанных (от баз — ИФ) воинских частей нет. Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи», — сказал Картаполов.

По словам депутата, «на сегодняшний день там нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена».

Накануне МИД России сообщил, что российские военные базы на территории Сирии находятся в повышенной боевой готовности.

«На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет», — сказано в сообщении ведомства.

Российские военнослужащие присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они располагаются в западной части республики на побережье Средиземного моря. Москва и Дамаск в 2017 году договорились о размещении на этих базах российских сил на 49 лет.

В ночь на 8 декабря представители сирийской оппозиции вступили в Дамаск и сообщили о падении правительства Башара Асада.

МИД России на этом фоне сообщил, что Асад по итогам переговоров «с рядом участников вооруженного конфликта» на территории Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Куда именно Асад уехал, ведомство не уточняло.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Россия «исходя из соображений гуманитарного характера» предоставила убежище Асаду и его семье.