В Кремле назвали преждевременными разговоры о сохранении российских баз в Сирии после свержения режима Башара Асада. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, надеется ли Россия сохранить свое военное присутствие в Хмеймиме и Тартусе и ведет ли переговоры об этом с новым руководством Сирии.

«Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае, это все предмет для обсуждения с теми, кто будут у власти в Сирии. Сейчас мы видим <…> период трансформации, чрезвычайной нестабильности, поэтому, конечно, потребуется время и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении российских сил на этих базах на 49 лет. В конце ноября сирийские антиправительственные группировки начали наступление на сирийские силы в провинциях Алеппо и Иблиб. К 8 декабря они дошли до Дамаска и объявили о свержении режима президента Башара Асада. По данным источника ТАСС, повстанцы также контролируют провинцию Латакия, где находятся российские базы.

Источник агентства в Кремле утверждает, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в стране. МИД России сообщил, что базы находятся в режиме повышенной боевой готовности, но серьезной угрозы их безопасности нет. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, на российских базах в Сирии «нет проблемных вопросов, безопасность полностью обеспечена». «Все находятся там, где должны находиться в соответствии с решениями командования, и выполняют задачи», — заявил депутат.