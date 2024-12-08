Сирийские боевики взяли под контроль город Джебла, расположенный рядом с авиабазой Хмеймим Воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. По данным Al Jazeera, силы оппозиции вошли и в город Тартус, где находится российская военная морская база.

По словам собеседников ТАСС, вооруженные повстанцы уже днем были в центре Джеблы. Сначала была стрельба в воздух, но позднее обстановка стабилизировалась, уточнил один из очевидцев. Военные находятся на базе, «перестрелок с боевиками не было», добавил он.

Как отметил телеграм-канал Fighterbomber, Джебла — контрольно-пропускной пункт авиабазы, которая оказалась «под огневым контролем вооруженной [сирийской] оппозиции». Автор канала утверждает, что вооруженные повстанцы «приехали на КПП авиабазы, постреляли в воздух и уехали».

По данным Fighterbomber, первые российские самолеты должны покинуть базу Хмеймим в понедельник, 9 декабря, но «ситуация меняется каждую секунду». Он иронично допустил, что вместо этого на базе «дадут концерт Газманова и проведут борьбу с неучтенными чайниками».

Телеграм-канал «Два майора» пишет, что Хмеймим, судя по всему, «не удастся сохранить». «Рыбарь» также отмечает, что авиабаза ВКС России «отрезана», поскольку Джебла находится «под контролем вооруженных формирований».

Присутствие России в Ближневосточном регионе «висит на волоске», считает «Рыбарь». По его утверждению, помимо Хмеймима, блокированы позиции на нефтяном заводе в пустыне Хомса. Кроме того, российские военные корабли якобы выведены из порта Тартуса на рейд, «чтобы снизить угрозу со стороны решивших их обстрелять шальных бандформирований».

«Мы не в праве говорить о планах российского военного руководства: что там кто решал в высоких кабинетах абсолютно не имеет значения на земле. Просто потому, что на земле инициатива отсутствовала. <…> В этот раз все сделали системно правильно. Инертно и индифферентно, другими словами», — пишет «Рыбарь».

О том, что сирийские повстанцы вошли в расположенный на побережье Средиземного моря город Тартус, где находится база ВМС России, также сообщил телеканал Al Jazeera. RT со ссылкой на сирийского журналиста Рами Джарраха публикует кадры, на которых, предположительно, сирийские повстанцы запечатлены в Тартусе у здания местной администрации.

Телеграм-канал «Zаписки Vетерана» заявил, что российские войска полностью уходят из Сирии. По его словам, военная база в Хмеймиме и порт в Тартусе будут выведены.

В МИД России после падения правительства Башара Асада заявили, что российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, угрозы их безопасности на данный момент нет.

Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что представители Москвы находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, те «гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии».

Сирийский премьер Мухаммад Гази аль-Джалали в свете последних событий отмечал, что дальнейшим военным присутствием России в стране будут заниматься новые власти.