Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль сирийский пост Хермон, сообщают телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источник в службе безопасности. По его словам, после вывода сирийской армии из приграничной зоны Израиль начал контролировать новые позиции на линии прекращения огня с Сирией.

Хермон — это горный массив на границе Сирии и Ливана, который переходит в Голанские высоты. Большая часть Голанских высот занята Израилем, восточную часть контролирует Сирия.

Армия обороны Израиля подтвердила, что «немного углубилась» в Сирию, чтобы разместить свои силы в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы и в нескольких других пунктах, имеющих важное значение для обороны, пишет The Jerusalem Post.

«Усиление сил [во всем регионе Голанских высот] позволит укрепить оборону в этом районе и подготовить войска к различным сценариям в секторе», — цитирует издание заявление ЦАХАЛа.

Помимо этого, The Jerusalem Post утверждает, что силы ЦАХАЛ нанесли удар по сирийскому заводу химического оружия, чтобы «помешать повстанцам захватить его». Источники в Армии обороны Израиля, отвечая на вопрос об атаке на сирийский химзавод, заявили, что военные «следят за событиями, которые могут угрожать Израилю» и «предпринимают необходимые шаги, чтобы отразить любые подобные угрозы».

Сирийские и арабские СМИ сообщают о новых израильских авиаударах по Дамаску, нанесенных некоторое время назад. The Times of Israel пишет, что взрывы произошли на авиабазе Меззе, в пригороде Дамаска Кафр-Суса и на центральной площади столицы, где расположены штаб-квартиры разведки и таможни.

ТАСС также пишет, что в Дамаске слышны взрывы. По данным агентства, в здании Иммиграционного департамента начался крупный пожар.

Премьер Израиля — о падении власти Асада

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее прибыл на границу с Сирией. Он заявил, что падение правительства Башара Асада стало результатом ударов Израиля по Ирану и ливанской группировке «Хезболла».

«Это исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада является центральным звеном в оси зла Ирана — этот режим пал», — цитирует Нетаньяху The Times of Israel.

По словам израильского премьера, смена власти Сирии открывает не только новые возможности, но и риски. Он подчеркнул, что Израиль в первую очередь действует для защиты своей границы, в связи с чем ЦАХАЛ получила указ занять буферную зону.

«Этот район почти 50 лет контролировался буферной зоной, созданной в 1974 году в рамках Соглашения о разъединении сил. Это соглашение нарушено, сирийские солдаты покинули свои позиции», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер отметил, что страна будет оказывать помощь гражданскому населению Сирии, избегая при этом активного участия во внутренних конфликтах. Также Израиль «протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые хотят жить с ним в мире», но не даст «враждебным силам укрепиться у границы».