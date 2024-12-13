Бывший сирийский президент Башар Асад перед бегством из страны никому не говорил о своих планах — его помощники и даже родственники либо были обмануты, либо не знали о намерении главы государства покинуть Сирию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на более десятка источников.

По словам неназванного сирийского командира, за несколько часов до бегства в Москву Асад собрал встречу с представителями армии, на которой заявил, что Россия якобы совсем скоро окажет Сирии военную поддержку, и призвал сухопутные войска «держаться».

При этом источники агентства рассказали, что еще за несколько дней до этого Асаду «было дано понять», что военной помощи со стороны России или Ирана не будет. Три региональных дипломата сообщили, что, когда Асад 28 ноября посетил Москву, его призывы к российскому военному вмешательству «не нашли отклика в Кремле».

По утверждению помощника из ближайшего окружения Асада, в субботу, 7 декабря, Асад сказал сотруднику президентской администрации, что после работы едет домой, но вместо этого направился в аэропорт.

Одновременно он позвонил своей советнице по связям со СМИ Бутайне Шаабан, которую попросил прийти к нему домой, чтобы написать ему речь. Та поехала к главе государства, но обнаружила, что в доме никого нет.

Три неназванных собеседника Reuters отметили, что Асад не посвятил в свои планы даже младшего брата Махера, командующего элитной 4-й бронетанковой дивизией армии. Тот вылетел на вертолете сначала в Ирак, а потом в Россию, добавил один из источников.

Двоюродные братья Асада по материнской линии — Эхаб и Эйад Махлуфы — были в Дамаске, когда город перешел под контроль повстанцев, утверждают источники. Они якобы хотели бежать в Ливан, но попали в засаду боевиков, которые застрелили Эхаба и ранили Эйада. Официального подтверждения этой информации не было; журналисты Reuters не смогли проверить ее достоверность.

По словам двух региональных дипломатов, Асад покинул Дамаск на самолете в воскресенье, 8 декабря. Сначала он вылетел на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, а оттуда — в Москву. Источники агентства утверждают, что жена Асада Асма и трое их детей в это время уже ждали его в российской столице.

Reuters обращает внимание на видеозаписи, снятые боевиками, которые проникли в резиденцию Асадов. Кадры свидетельствуют о том, что экс-президент уезжал в спешке: на плите осталась еда, видны личные вещи, такие как семейные фотоальбомы.

Трое членов ближайшего окружения Асада заявили, что изначально тот якобы хотел получить убежище в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), но там ему ответили отказом, опасаясь негативной реакции международного сообщества.

В ночь на 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и утром объявила о свержении президента Башара Асада, который находился у власти 24 года. Изначально местонахождение Асада было неизвестно, но позже МИД России сообщил, что глава Сирии решил оставить занимаемый пост и покинул страну.

Источник в Кремле говорил агентству ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище. Агентство Bloomberg утверждало, что покинуть Сирию Асаду помогли российские разведчики.