Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами информацию о якобы попытках отравления экс-президента Сирии Башара Асада, которому после переворота в республике было предоставлено убежище в Москве. Об этом глава МИД заявил в интервью журналистам арабских СМИ.

Лавров подчеркнул, что Асад и его семья находятся в России «по гуманитарным причинам», и с проживанием в столице у них нет «никаких проблем».

«Ему и его семьи грозило уничтожение физическое. <…> И мы по сугубо гуманитарным соображениям предоставили убежище Баширу Асаду и его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило», — утверждает российский министр.

Слухи об отправлении Асада появились в начале октября — первой об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании. На странице организации в Х появился пост на арабском языке, в котором утверждалось, что экс-президент Сирии якобы был «целенаправленно» отправлен в Москве. Злоумышленники якобы хотели возложить ответственность за произошедшее на российские власти. По утверждению источника SOHR, Асад находился в столичной больнице и 29 сентября был выписан в стабильном состоянии.

Британская газета The Times отметила, что слухи об отравлении экс-президента Сирии возникают второй раз с момента его приезда в Россию. За это время Асад ни разу не появлялся на публике и «по-прежнему остается плотно окутан завесой тайны» вместе со своей семьей, говорится в публикации.

«Но для его самых явных врагов это было бы необычное время для попытки покушения», — пишет Times, поясняя, что нынешние власти Сирии «похоже, стремятся к сближению с Москвой».

Башар Асад сложил полномочия в декабре 2024 года после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск в результате наступления на правительственные силы. Впоследствии он и его семья получили убежище в Москве. В Кремле объясняли, что оно было предоставлено по «гуманитарным соображениям».

Спустя неделю после побега Асада его канцелярия распространила обращение от его имени. В нем говорится, что экс-президент Сирии не планировал уходить в отставку или искать убежище, однако счел «бессмысленным» оставаться в должности президента после захвата власти «террористами».

Старший сын Асада Хафез, за две недели до переезда семьи в Москву защитивший диссертацию в МГУ, в феврале 2025 года опубликовал в соцсетях снятый в России ролик. Он рассказал, что его семья изначально не планировала уезжать из Дамаска, но после полуночи 8 декабря «все изменилось».

Хафез также отметил, что с конца ноября 2024-го, незадолго до свержения его отца, в Москве уже находились его сестра Зейн и мать Асма Асад, проходящая лечение от рака крови и костного мозга. Впоследствии видеозаписи были удалены.

Турецкое издание Haberturk утверждало, что российские власти якобы запретили Башару Асаду покидать Москву и заниматься политикой, а также заморозили его активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В октябре немецкая газета Die Zeit писала со ссылкой на источник, что Асад с семьей якобы занимает три квартиры в комплексе «Москва-Сити», проводит «часы за онлайн-видеоиграми» и часто останавливается в загородном доме в Подмосковье. The Times предположила, что экс-президента Сирии охраняет «отряд специальных агентов».