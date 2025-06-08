После свержения президента Сирии Башара Асада в стране началось самое масштабное и быстрое расхищение культурных и исторических ценностей, пишет The Guardian. Издание отмечает, что в соцсетях появились частные объявления о продаже артефактов, добытых на сирийской территории преступным путем.

«Черные копатели», в частности, активно работают по ночам в Пальмире, раскапывая захоронения 2000-летней давности и оставляя после себя трехметровые ямы, из-за чего культурные слои перемешиваются друг с другом. «Теперь при раскопках археологи не смогут понять, что каким периодом датируется», — сетует житель Пальмиры и активист неправительственной организации «Наследие ради мира» Мохаммед аль-Фарес. Вместе с другими горожанами он ходит в ночные патрули, охраняя памятники культуры.

Эксперты и официальные лица утверждают, что торговля нелегально добытыми древностями из Сирии достигла беспрецедентного уровня с декабря, когда Башар Асад вынужденно покинул президентский пост и страну.

«Когда власть Асада пала, это был полный крах ограничений, которые действовали при режиме, контролировавшем мародерство», — признает профессор истории и антропологии Ближнего Востока в Университете штата Шоуни (Огайо) и содиректор проекта ATHAR Амр аль-Азм.

По данным Проекта по исследованию незаконного оборота древностей и антропологии культурного наследия (ATHAR), который изучает черный интернет-рынок антиквариата, с 2012 года было зафиксировано около 1,5 тысячи случаев продажи нелегально добытых сирийских артефактов, и треть из них — то есть около 500 — произошли с декабря 2024 года.

«Крах некогда аппарата безопасности Сирии в сочетании с широко распространенной бедностью спровоцировал золотую лихорадку. Расположенная в самом сердце плодородного полумесяца, где впервые возникла оседлая цивилизация, Сирия переполнена мозаиками, статуями и артефактами, которые приносят огромные деньги коллекционерам на Западе», — описывает ситуацию Guardian.

Многие из тех, кто сейчас выставляет артефакты на продажу, заполучили их уже давно, но хранили, опасаясь ответственности. Теперь, хотя новые сирийские власти и угрожают за это лишением свободы на 15 лет, их реальные возможности навести порядок настолько малы, что мародеры перестали бояться — как и покупатели нелегально добытых древностей.

Большая часть артефактов похищается сирийцами без средств к существованию, надеющимися найти древние монеты или предметы старины и быстро продать. В Дамаске открываются новые магазины металлоискателей, а в соцсетях распространяются рекламные ролики о том, как можно найти сокровища с помощью моделей типа XTREM Hunter стоимостью около $2000.

«Последние три-четыре месяца стали временем самого большого потока незаконной торговли предметами древности, который я когда-либо и где-либо видела. Это самая быстрая распродажа артефактов, которую мы когда-либо видели. Например, раньше мозаика из Ракки продавалась целый год, сейчас — за две недели», — говорит содиректор проекта ATHAR и директор проекта Tech Transparency Project Кэти Пол.

Она и Амр аль-Азм пытаются отслеживать в интернете пути незаконной торговли древностями с Ближнего Востока и уже собрали базу из 26 тысяч скриншотов, фото и видео. По их оценке, наряду с любителями, отчаянно нуждающимися в деньгах, артефакты ищут «сложные преступные сети».

Например, поселение эпохи бронзового века Телль-Шейх-Али в городе Саламия в центральной части Сирии равномерно изрыто пятиметровыми ямами, явно сделанными тяжелой техникой. В некоторых местах древние мозаики изъяты полностью, как могут сделать только опытные профессионалы.

Эксперты утверждают, что основной площадкой для продажи украденных из Сирии артефактов стал Facebook*, где по высоким ценам продается широкий ассортимент древностей от монет и мозаик до каменных бюстов. Поиск по запросу «антиквариат на продажу Сирия» на арабском языке в этой соцсети выдает более 10 групп, посвященных торговле культурными артефактами и насчитывающих более 100 тысяч участников. Самая крупная из них включает 900 тысяч пользователей.

Guardian приводит в пример загруженное в марте 2025 года видео, на котором «мужчина с сирийским акцентом» показывает мозаичное изображение Зевса на троне, еще находящееся в земле. «Это всего лишь одна из четырех мозаик, которые у нас есть», — хвастается он. В других группах мародеры выходили в прямой эфир с мест раскопок, спрашивая у пользователей, где им копать дальше, и подогревая интерес потенциальных покупателей, которые подключались к трансляции.

В 2020 году Facebook* запретил продажу исторических древностей на своей платформе и заявил, что удалит любой связанный с этим контент. Однако, по словам Кэти Пол, на практике эта политика редко применяется, хотя продолжающиеся продажи артефактов на платформе хорошо документированы. Представитель Meta* не ответил на просьбу Guardian прокомментировать ситуацию.

«Торговля культурными ценностями во время конфликта — это преступление, и здесь Facebook* выступает в качестве инструмента для совершения преступления, хотя знает, что это проблема», — говорит Пол.

По данным экспертов, группы в Facebook* используются торговцами в качестве шлюза, связывающего мелких грабителей в Сирии с международными преступными сетями, которые занимаются контрабандой артефактов из страны в соседние Иорданию и Турцию. Оттуда эти предметы отправляются по всему миру для формирования фиктивных документов, чтобы впоследствии «отмыть» их на сером рынке антиквариата. Через 10—15 лет они попадают в легальные аукционные дома, где их покупают коллекционеры и музеи, в основном из США и Европы.

Эксперты считают, что борьба с мародерством в Сирии, где 90% населения живет в нищете, — это непосильная задача на местном уровне, поэтому ответственность за ее решение должна лечь на Запад, куда в основном и уходят украденные ценности. «Как нам это остановить? Остановить спрос на Западе», — убежден аль-Азм.

* Деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена.