Подлинник указа императора Петра II от 1727 года, украденный из российского архива и проданный во Франции с аукциона, можно вернуть на родину через правоохранительные органы в соответствии с мировыми нормами правопорядка, заявил RTVI президент международного портала аукционов Bidspirit Александр Киселевский. Он также объяснил, как ворованный указ вывезли из России и приняли на торги.

Указ, о котором идет речь, является важным документальным свидетельством эпохи дворцовых переворотов. Сообщение о его краже было опубликовано Российским государственным военно-историческим архивом (РГВИА) неделю назад. Оказалось, что документ подменили муляжом. Регулярно бывающий в архиве историк подтвердил, что отдельные листы указа «теоретически можно легко забрать» из хранилища. Украденный документ всплыл на французском аукционе Aguttes, где его продали за 3120 евро. Замгендиректора РГВИА Василиса Денисова признала, что он имеет «большую историческую и культурную ценность».

— Как могли продать указ во Франции с точки зрения права, учитывая уникальность документа?

— Что происходит на мировых аукционах? Приходит человек, приносит документ и рассказывает о некоем провенансе. Провенанс — это происхождение предмета. Самый удобный провенанс — что этот документ достался ему по наследству от бабушки, прабабушки и так далее. Разумеется, он не может сказать, что документ попал к нему через третьи руки, а до этого хранился в таком-то архиве.

И уже вопрос, насколько аукционный дом чистоплотен, насколько он проверяет провенанс — и насколько можно его проверить, учитывая геополитическую ситуацию. Насколько институты Франции связаны с российскими институтами, можно ли по телефону позвонить и так далее.

Поэтому я прекрасно понимаю, как это произошло с точки зрения аукционного дома. Возможно, [указ] принес какой-то достойный человек, раньше приносивший предметы, по которым не было никаких вопросов. Возможно, рассказал какую-нибудь красивую историю, как он нашел это на чердаке у своей тещи или еще у кого-то.

На самом деле, другой вопрос, который нужно задавать — каким образом этот документ покинул Россию, каким образом он был подменен. Это гораздо интереснее. Мы уже стали свидетелями многих историй, когда исторические документы и рукописи покидают достаточно серьезные библиотеки, где происходят подмены.

С сегодняшним уровнем технологий в полиграфии все оказывается возможным. И вот тут уже вопрос — как нужно охранять эти исторические документы, чтобы такого больше не происходило.

— Какие, например, были подобные случаи с рукописями, указами, историческими документами?

— Вы знаете, как раз в России-то пока вроде бы ничего не слышно было. А то, что европейские библиотеки покидают прижизненные рукописи наших классиков — Пушкина, Лермонтова и так далее, — это как раз совсем недавняя история, достаточно громкая, которая случилась в начале года.

Действительно, есть группа, которая ездит по всей Европе и странам СНГ и для какого-то исследования их получает. Опять же, мы точно не знаем — может быть, кроме этих прижизненных книг наших первых имен, они берут еще какие-то исторические документы.

Соответственно, их берут якобы для какого-то исследования и подменяют очень хорошими копиями. Эти книги, по крайней мере, в России не продавались на аукционах, но вполне возможно, что где-нибудь на Западе они разошлись по частным коллекциям.

— Какие действия может предпринять Россия с указом Петра II?

— У нас такая сложная геополитическая ситуация, что я, честно говоря, даже не знаю. По крайней мере, конечно, должен быть запрос института, который хранил, соответственно, эту рукопись.

Я думаю, что не нужно даже запрашивать аукционный дом. Мне кажется, нужно запрашивать силовые структуры, органы правопорядка — каким образом это там оказалось. И, разумеется, прежде всего нужно провести внутреннее расследование — как это могло произойти.

— Каковы шансы на возвращение указа?

— Чем больше и громче об этом будут говорить — тем они выше. Мы же понимаем, что сейчас вскрылся какой-то единичный случай. Я предполагаю, что их достаточно много. Я думаю, что это уже система.

Соответственно, есть какие-то мировые нормы правопорядка по всему, что касается кражи или перепродажи краденого. А мы фактически говорим о краже. Соответственно, нужно сделать все возможное. И опять же — понять, единичный ли это случай или нет. Потому что я предполагаю, что он совсем не единичный.

— Каким образом могли выявить подмену?

— Путей много. Тут можно и какую-то коррупционную составляющую искать, что кого-то подкупили в институте, он вынес и подменил.

Много разного можно придумать, но лучше не придумывать, а начать расследовать. Потому что, я боюсь, мы с вами говорим о совсем не единичном случае. Вполне возможно, что много документов уже покинуло Россию таким способом.

Что предпринимает МИД России?

Посольство России во Франции выясняет обстоятельства продажи на торгах французского аукционного дома Аguttes подлинника указа императора Петра II, который в конце октября пропал из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Об этом сообщила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство в Париже предпринимает шаги по выяснению всех обстоятельств», — заявила дипломат.

Как отреагировали в Госдуме?

Член думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Альшевских заявил RTVI, что шансы вернуть документ есть, и в целом «то. что принадлежит Российской Федерации, рано или поздно будет возвращено на родину». Для этого в данном случае требуется, чтобы государство приложило дипломатические, правоохранительные и парламентские усилия, считает депутат.

По его словам, кража указа стала следствием «преступной халатности и разгильдяйства», поскольку ее совершил «кто-то из своих, кто имел доступ, кто знал, где лежит документ и как туда пройти».

«Посторонний человек не мог туда проникнуть. <…> Я считаю, что в первую очередь надо проверять круг людей, которые имели доступ к архивным документам, и найти виновного, привлечь к ответственности, как положено в рамках нашего российского законодательства», — призвал депутат Госдумы.

Его коллега Леонид Слуцкий добавил, что надо направить французской стороне запрос и потребовать признания сделки о продаже указа недействительной, а затем добиваться его возвращения в Россию. «И Франция не имеет права здесь отказывать», — заявил он.

Как узнали о пропаже указа Петра II

На факт продажи подлинника указа Петра II на торгах Аguttes 31 октября обратила внимание «Фонтанка». Изначальная цена документа на торгах была установлена на отметке в €1—1,2 тыс. В итоге его продали за €3,1 тыс. (около 330 тыс. рублей).

Речь идет об указе Петра II в Военную коллегию «об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Документ состоит из одного листа ин-кварто (24 х 30 см). В каталоге Аguttes пропавшая рукопись упоминается как «очень редкий военный указ» Петра II.

«Коммерсантъ» отмечает, что с каталогом французского аукционного дома можно было ознакомиться еще 10 октября — за две недели до заявления в полицию о пропаже документа.

Как указ Петра II пропал из архива

О пропаже подлинника указа Петра II из РГВИА 24 октября заявила в полицию замдиректора архива Василиса Денисова, писал телеграм-канал Baza. На месте документа был обнаружен муляж. Когда произошла подмена, неизвестно. В ГУ МВД по Москве сообщили «Интерфаксу», что проводят проверку в связи с пропажей указа Петра II из РГВИА.

Пропавший указ «имеет большую историческую и культурную ценность», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Денисову. В то же время она отказалась комментировать изданию детали дела о пропаже и продаже рукописи.

Близкий к РГВИА источник «Ъ» допустил, что указ императора могли похитить «и 50 лет назад».