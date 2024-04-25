Европол задержал банду, которая похитила около 170 редких изданий «ценных антикварных книг», включая произведения русских писателей, из библиотек различных европейских стран. Общая стоимость украденных книг составила около €2,5 млн, сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные Европейского полицейского ведомства.

По его информации, в банду входили девять граждан Грузии. Их задержали на территории Эстонии, Франции, Литвы, Латвии и Грузии. Подозреваемые крали книги из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. В частности, их интересовали первые издания русских писателей Александра Пушкина и Николая Гоголя.

Некоторые из этих произведений были выставлены на торги в аукционных домах Москвы и Санкт-Петербурга, в результате чего они фактически были утеряны, пишет Der Spiegel.

Европол отмечает, что банда действовала «изощренно». В библиотеках они спрашивали, можно ли им взглянуть на редкие книги, ссылаясь на свой научный интерес. После этого воры «тщательно измеряли произведения и фотографировали их», а затем — возвращали. Спустя время похитители возвращались якобы снова изучить книгу, на деле же они меняли оригинал на поддельную версию.

В апреле 2022 года в Латвии была зарегистрирована первая кража редкой книги. Тогда из Латвийской национальной библиотеки исчезло издание Александра Пушкина. Позднее, три книги его авторства внесли в «реестр пропавших книг» Государственной библиотеки Берлина: «Братья разбойники» 1827 года, «Борис Годунов» 1831-го и «Кавказский пленник» 1828-го. Изначально эта кража осталась незамеченной, указывает Der Spiegel. Стоимость этих книг на антикварном рынке оценивается в более чем €100 тыс.

Восемь изданий Пушкина и книга Михаила Лермонтова также были похищены из Национальной библиотеки Франции. Больше всего, как писал Bild, пострадал Варшавский университет, откуда были украдены 78 книг стоимостью до €1 млн евро.

«К сожалению, среди украденных произведений есть многочисленные первые издания Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Радищева, а также Шевченко», — рассказал Bild эксперт по российской политике и профессор Варшавского университета Иероним Грала.

Всего во время операции полиция обыскала 27 учреждений, из которых изъяли 150 похищенных книг. Der Spiegel пишет, что происхождение многих из них по-прежнему выясняется — одна книга уже возвращена в библиотеку во Франции, отмечает издание.

Финансовый ущерб оценивается примерно в €2,5 млн. «Моральный ущерб, нанесенный коллекциям и культурному наследию пострадавших стран, неоценим», заключает Der Spiegel.