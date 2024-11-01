Посольство России во Франции выясняет обстоятельства продажи на аукционе французского аукционного дома Аguttes подлинника указа императора Петра II, который в конце октября пропал из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Об этом сообщила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Посольство в Париже предпринимает шаги по выяснению всех обстоятельств», — сообщила Захарова.

На факт продажи подлинника указа Петра II на аукционе французского аукционного дома Аguttes 31 октября обратила внимание «Фонтанка». Изначальная цена документа на торгах была установлена на отметке в €1—1,2 тыс. В итоге его продали за €3,1 тыс. (около 330 тыс. рублей).

Речь идет об указе Петра II в Военную коллегию «об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова» от 9 сентября 1727 года. Документ состоит из одного листа ин-кварто (24 х 30 см). В каталоге Аguttes пропавшая рукопись упоминается как «очень редкий военный указ» Петра II.

«Коммерсантъ» отмечает, что с каталогом французского аукционного дома можно было ознакомиться еще 10 октября — за две недели до заявления в полицию о пропаже документа.

Как указ Петра II пропал из архива

О пропаже подлинника указа Петра II из РГВИА 24 октября заявила в полицию замдиректора архива Василиса Денисова, писал телеграм-канал Baza. На месте документа был обнаружен муляж. Когда произошла подмена, неизвестно.

В ГУ МВД по Москве сообщили «Интерфаксу», что проводят проверку в связи с пропажей указа Петра II из РГВИА.

Пропавший указ «имеет большую историческую и культурную ценность», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Денисову. В то же время она отказалась комментировать изданию детали дела о пропаже и продаже рукописи.

Близкий к РГВИА источник «Ъ» допустил, что указ императора могли похитить «и 50 лет назад».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил RTVI о необходимости направить французской стороне запрос и потребовать признания решения о продаже указа недействительным, а затем добиваться его возвращения в Россию.

«И Франция не имеет права здесь отказывать», — добавил депутат.

Член комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Альшевских в разговоре с RTVI допустил, что кража из архива указа стала следствием «преступной халатности и разгильдяйства». Он призвал приложить дипломатические, правоохранительные и парламентские усилия для возвращения документа в Россию.