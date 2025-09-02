Французские власти выдали ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада и шестерых других высокопоставленных бывших чиновников. Основанием для этого послужило расследование обстрела города Хомс в 2012 году, в ходе которого погибли двое журналистов: американка Мари Колвин и французский фотограф Реми Ошлик, сообщает France24.

Франция рассматривает это дело как военное преступление и преступление против человечности. В списке фигурантов, помимо Асада, значатся его брат Махер, который ранее командовал 4-й бронетанковой дивизией, а также глава разведки Али Мамлюк и экс-начальник генштаба Али Аюб.

Сирийские власти того времени отвергали обвинения в причастности к обстрелам жилых районов, где пострадали мирные жители.

Свергнутый в декабре 2024 года Асад впоследствии выехал в Россию, где получил убежище для себя и своей семьи.

В ноябре 2023 года суд во Франции также выдал ордер на арест Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с химическими атаками в августе 2013 года в Восточной Гуте, Адре и Думе.

Однако тогда прокуроры оспорили это решение, ссылаясь на нормы международного права, которые предоставляют действующим главам государств, премьер-министрам и министрам иностранных дел абсолютный иммунитет от уголовного преследования в иностранных юрисдикциях.

В июне 2024 года Парижский апелляционный суд постановил, что ордер на арест является законным. Однако высшая судебная инстанция Франции встала на сторону прокуратуры, поддержав ее аргументы. На этом основании ордер на арест Асада, который на момент его выдачи являлся действующим главой государства, был аннулирован.

В июле этого года председатель Кассационного суда Франции в своем заявлении пояснил, что с момента свержения Башара Асада в декабре 2024 года и его отстранения от власти президентский иммунитет более на него не распространяется. Таким образом, появились правовые основания для выдачи новых ордеров на его арест — как по прежним, так и по новым эпизодам, включая обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.