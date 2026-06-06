США увязывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием российско-украинского конфликта, Москва считает такой подход ошибочным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CCTV.

«Все-таки американцы по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины. И американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, в области инвестиций, в области культуры и так далее и тому подобное. Мы считаем, что это ошибочный подход», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что «танго нужно танцевать вдвоем», однако «пока американцы этого не хотят».

«Поэтому мы терпеливы. Нам некуда спешить. А по мере того, как американцы будут уже готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о посреднических усилиях США в урегулировании российско-украинского конфликта, Песков указал, что Россия «никогда не носила розовые очки» и не преувеличивала способности американской стороны «раз и навсегда решить какую-то сложную проблему».

«В конце концов Вашингтон преследует свои национальные интересы, и мы к этому с уважением относимся», — пояснил представитель Кремля, подчеркнув, что у Москвы тоже есть свои собственные интересы.

В то же время российская сторона приветствует готовность Вашингтона оказывать «добрые услуги» и помогать в урегулировании конфликта, заключил пресс-секретарь президента.

5 июня Песков заявил «Известиям», что президент США Дональд Трамп и его команда, несмотря на «существенные противоречия в их заявлениях», искренне стремятся помочь в разрешении конфликта на Украине. Он пояснил, что риторика, которую подтверждает американский госсекретарь Марко Рубио, о том, что Вашингтон поддерживает только одну сторону в конфликте — Киев, является последовательным продолжением линии администрации прежнего главы Белого дома Джо Байдена.

Сам Трамп заявил 5 июня, что готов принимать участие в урегулировании российско-украинского конфликта вместе с Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями его администрации. Он также заявил, что не возражает против встречи, которую предложил провести украинский президент Владимир Зеленский в открытом письме к российскому лидеру Владимиру Путину. «Пусть достигнут сделки. Я — тот, кто его к этому привел», — заявил Трамп.