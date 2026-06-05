Действия американских властей, направленные на подготовку нового пакета санкций в отношении России, противоречат заявлениям Вашингтона о перспективах сотрудничества. Об этом сказал РИА Новости заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

«Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», — заявил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что Россия фиксирует не просто продолжение санкционной политики бывшего американского президента Джо Байдена, но рост давления со стороны властей США.

Ранее стало известно, что палата представителей США большинством голосов одобрила проект закона о введении ограничений в отношении финансовых, нефтяных и горнодобывающих компаний из России, а также визовых и имущественных санкций против российских чиновников.

Помимо этого, законопроект предусматривает увеличение пошлин на любые товары и услуги, которые поставляются из России в США, не менее чем на 500%. Одобренный документ оговаривает выделение Украине $1 млрд в качестве помощи в сфере безопасности и восстановления, а также военных кредитов на $8 млрд.

За несколько дней до этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил о планах Вашингтона «как можно скорее» отказаться от практики продления лицензии, выводящей российскую нефть из-под действия санкций.