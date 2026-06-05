Палата представителей США одобрила законопроект о военной помощи Украине и новых санкциях в отношении России, пишет Associated Press (AP).

Несмотря на протесты лидеров республиканцев, проект был принят большинством голосов. Его поддержали 226 конгрессменов, 195 высказались против, следует из данных голосования.

Автором инициативы стал конгрессмен-демократ от штата Нью-Йорк Грегори Микс. Проект предполагает выделение миллиарда долларов в виде помощи Украине в сфере безопасности и восстановления, а также военных кредитов еще на восемь миллиардов.

Конгрессмен Френч Хилл предупредил, что фактически законопроект, который они рассматривают, предусматривает меньшее финансирование помощи Украине в сфере безопасности и восстановления, чем было оговорено ранее. Принятие документа также может привести к сокращению расходов на оборону у некоторых членов НАТО, добавил он.

Также законопроект предусматривает санкции в отношении российских финансовых, нефтяных и горнодобывающих компаний, а также визовые и имущественные ограничения для российских чиновников. Кроме того, документ повышает пошлины на все товары и услуги, импортируемые из России в США, «как минимум до 500%».

Теперь документ должен пройти рассмотрение в Сенате. AP пишет, что своим голосованием конгрессмены могут пытаться оказать давление на Сенат, который скорее всего не поддержит законопроект, если документ не получит одобрения Дональда Трампа.

Последний крупный законопроект, включавший в себя военную помощь Украине, был принят в США в апреле 2024 года. Небольшие суммы финансовой помощи Киеву включались в ежегодные законопроекты о бюджетных ассигнованиях, отмечает AP.