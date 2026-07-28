Люди гибнут при восхождении на Эльбрус из-за нарушений правил безопасности, заявил в эфире RTVI вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. Он рассказал, какие меры предосторожности нужно соблюдать, выходя в горы.

«Люди погибают на Эльбрусе из-за собственной безалаберности, безответственности и нарушения правил безопасности», — заявил Пятницин.

Эльбрус не относится к очень сложным маршрутам, заметил вице-президент ФАР. «Тем не менее, гора очень коварная, и поэтому нужно определенные правила безопасности и подготовленности соблюдать», — предупредил он.

Пятницин напомнил, что перед восхождением на гору нужно всегда узнавать прогноз погоды.

«Если прогноз погоды плохой, то выходить нельзя ни в коем случае. Если во время восхождения вы видите, что начинается туман, начинается ветер сильный, надо поворачивать назад», — сказал вице-президент Федерации альпинизма.

При восхождении также нужно соблюдать все меры безопасности, подчеркнул Пятницин.

«Должны быть треки, должны быть навигаторы, должны быть вешки в крайнем случае, чтобы можно было найти путь назад. Эльбрус — это очень большая гора, это вулкан очень большой. И там, поскольку склоны не очень крутые, можно потерять ориентацию, пойти не туда», — пояснил Пятницин.

Он также прокомментировал гибель ребенка 2015 года рождения, который поднимался на Эльбрус вместе с отцом.

«В горах большие риски, и самое главное — это разреженный воздух. И как влияет разреженный воздух на организм ребенка еще до сих пор никто сильно и не изучал <…> Одиннадцатилетний ребенок погиб — это полностью ответственность его родителей. Такому ребенку ходить в гору нельзя», — заявил Пятницин.

Семь человек погибли на Эльбрусе за неделю. Как сообщает управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии, 19 июля мужчина 1986 года рождения вместе с сыном 2015 года рождения сорвались во время восхождения на восточную вершину горы. Отец выжил, а мальчик скончался в результате падения.

24 июля семь иностранных альпинистов поднимались на Эльбрус и сбились с маршрута «из-за стремительно ухудшившихся погодных условий». Один из участников группы спустился с горы и сообщил, что два человека умерли. Позже спасатели обнаружили еще одного выжившего и тела еще троих погибших. Известно, что альпинисты были из Боснии и Герцеговины.

26 июля два альпиниста, находясь на высоте 5300 метров, запросили помощи. Один скончался, другой был эвакуирован спасателями.