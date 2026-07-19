Альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, еще один получил значительные травмы, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. По данным телеграм-канала «База», речь идет об отце и сыне, последний не выжил.

По предварительным данным следствия, 19 июля два человека совершали восхождение на Эльбрус. На высоте 4,2 тыс. м на восточной вершине горы они сорвались со скал. Один из альпинистов погиб, второй получил значительные травмы.

В настоящее время проводятся поиски пострадавших на горе. В пресс-службе ГУ МЧС по КБР сообщили, что на место выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели из центра «Лидер».

Следователи организовали проверку по факту инцидента.

Как утверждает «База», несчастный случай произошел в районе Ачкерьякольского лавового потока. По данным телеграм-канала, отец и сын сорвались с высоты из-за обрыва страховочного троса.

«Их маршрут проходил через ущелья рек Ирик и Ирикчат, а также через перевал Ирикчат. После срыва альпинистов спустило вниз около километра. Сейчас оба находятся на высоте около 4 200 метров: сын погиб, а его отец получил тяжелые травмы», — говорится в публикации.

Пострадавшему требуется срочная эвакуация и госпитализация, предварительно, выживший мужчина получил переломы ног, добавляет «База».

Mash пишет, что погибшему было 11 лет, он вместе с отцом переехал из Донецка в поселок Рыздвяный Ставропольского края. По данным канала, они добрались до вершины, после чего начали спуск, и в этот момент у них оборвался страховочный трос.

В прошлом году, передает Mash, отец и сын уже совершали восхождение на Эльбрус. Тогда они не дошли 300 метров до западной вершины горы, поскольку ребенку стало плохо.

10 июля два альпиниста сорвались со скалы во время восхождения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Один из них погиб, второй получил травмы. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в верховьях ущелья Адыл-су на пике Виа-та на высоте около 3,7 тыс. м.

Эльбрус — самая высокая гора в России и Европе. Ее высота составляет 5642 метра.