Черногория намерена ввести визы для россиян ради вступления в Евросоюз, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, республика готова столкнуться с издержками ради сближения с Западом.

Отказ от безвизового режима с Россией стал одним из условий для вхождения Черногории в Евросоюз, указал Толмачев. В то же время ВВП страны на четверть обеспечивается за счет туризма, и приезжающие туда россияне вносят существенный вклад в экономику, порассуждал парламентарий.

«Сограждане занимают второе место после сербов. Заменить их будет некем, поскольку местные курорты не интересны жителям других европейских стран», — отметил Толмачев.

Он выразил мнение, что, разрывая торговые и туристические связи с Россией, Европа «ослабляет саму себя».

«При этом вину за кризис, который последует за такими мерами, как ни в чем ни бывало возлагают на нашу страну», — посетовал Толмачев.

О том, что власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Беларуси с 1 октября, ранее сообщил черногорский портал DAN. Издание уточнило, что этот шаг продиктован необходимостью привести визовый режим республики в соответствие с нормами ЕС к концу 2027 года.