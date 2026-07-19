Президент России Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле. Переговоры прошли в воскресенье, 19 июля.

В начале беседы Путин передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

«Я очень высоко ценю сложившееся между нами глубокое взаимопонимание по всем вопросам и дружеское, доверительное отношение», — сказал президент.

Он отметил, что отношения России с КНДР развиваются по всем направлениям.

Путин также поблагодарил власти республики за поддержку военной операции на Украине и участие северокорейских военных в освобождении Курской области.

«Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками», — подчеркнул президент.

В свою очередь Цой Сон Хи передала «теплый товарищеский привет» от Ким Чен Ына в адрес «самого близкого и дорогого друга, товарища президента Путина». Она заявила о неукоснительной поддержке Пхеньяном усилий Москвы, направленных на «отстаивание суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства и устранение первопричин кризиса на Украине».



Укрепление отношений между КНДР и РФ на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве является последовательной позицией руководства республики, подчеркнула Цой Сон Хи.

Как отметила глава МИД, Ким Чен Ын в ходе девятого съезда Трудовой партии КНДР повторно выдвинул стратегическую линию на продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией.

Во встрече с российской стороны принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.