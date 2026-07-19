Сборная Испании по футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0. Встреча прошла на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.

Командам не удалось забить в основное время, хотя Испания большую часть матча владела мячом и атаковала ворота соперника.

Аргентина за 90 минут не нанесла ни одного удара в створ, но заработала четыре желтые карточки. В том числе предупреждение получил тренер сборной Лионель Скалони.

В концовке второго тайма аргентинцы остались в меньшинстве: полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую за фол против испанского нападающего Фернана Торреса и был вынужден покинуть поле.

На 96-й минуте полузащитник сборной Испании Нико Уильямс отправил мяч в ворота Аргентины, но судья не засчитал гол из-за нарушения правил в штрафной.

Победный удар на 106-й минуте нанес Фернан Торрес. Через несколько минут он снова забросил мяч в ворота аргентинцев, но оказался в офсайде.

Испания до этого только раз в своей истории становилась обладательницей Кубка мира ― в 2010 году на первенстве в ЮАР. Кроме того, испанцы ― действующие чемпионы Европы.

Аргентина трижды выигрывала чемпионаты мира: в 1978, 1986 и 2022 годах. Сборная является действующим обладателем Кубка Америки, который завоевывала рекордные 16 раз.

Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые принимали участие 48 сборных. Бронзовым призером стала Англия, обыгравшая в матче за третье место сборную Франции со счетом 6:4.