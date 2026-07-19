Сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 6:4 в матче за третье место чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами.

Англичане захватили инициативу с самого начала игры, забив только за первый тайм четыре мяча. Деклан Райс открыл счет на 3-й минуте, а Эзри Конса удвоил преимущество на 18-й. Букайо Сака оформил хет-трик, он забил голы на 37-й, 45+1 и 87-й (с пенальти). Джуд Беллингем, забивший на 90+8-й минуте, не оставил французам шансов отыграться.

Во втором тайме Франция сократила отставание, однако этого не хватило для победы. Килиан Мбаппе оформил дубль (48, 66). Авторами еще двух голов выступили Брэдли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

Таким образом, англичане завоевали бронзу ЧМ. Они впервые с победного чемпионата мира 1966 года стали призерами турнира. До этого максимумом для сборной Англии на выездных ЧМ были четвертые места в 1990 и 2018 годах.

Франция — двукратный чемпион мира: команда выигрывала турнир в 1998 и 2018 годах, а в 2022-м дошла до финала, где уступила Аргентине.

Для Дидье Дешама, возглавлявшего французскую сборную с 2012 года и выигравшего с ней ЧМ-2018, матч стал последним у руля команды. По данным L’Equipe, с 1 сентября сборную примет Зинедин Зидан. однако официально об этом назначении еще не объявлено.

В ходе матча французы побили несколько рекордов. Так, Майкл Олисе из французской сборной сделал семь голевых передач и превзошел державшийся с 1970 года рекорд Пеле по ассистам за один чемпионат мира (6).

В свою очередь Мбаппе, оформив дубль, вырвался вперед по числу голов на ЧМ. Он довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 22. Тем самым он побил рекорд аргентинского форварда Лионеля Месси — 21 гол. В списке бомбардиров Мбаппе также обогнал аргентинца с 10 забитыми мячами в ходе турнира этого года, тогда как у Месси их пока восемь. Однако у аргентинца в запасе еще имеется финальный матч против Испании.

Финал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании, пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).