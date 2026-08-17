Совместные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS) начались в понедельник, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап». Маневры продлятся до 27 августа.

В рамках учений союзники проведут совместные операции по различным направлениям, моделируя реалистичные угрозы. По данным агентства, UFS также рассматриваются как возможность оценить готовность Южной Кореи возглавить объединенные силы в регионе.

В этом году количество полевых тренировок в рамках маневров сократилось. Союзники проведут 14 учений на уровне батальона против 17 годом ранее. Как отмечает «Рёнхап», сокращение может быть связано с попыткой администрации президента Южной Кореи снизить напряженность в отношениях с КНДР.

Пхеньян регулярно выступает против проведения UFS, называя их подготовкой к войне. Ранее Северная Корея предупредила, что в ответ на учения примет меры «нового уровня сдерживания».

В Сеуле, в свою очередь, заявляют, что маневры носят исключительно оборонительный характер. UFS являются одними из основных ежегодных совместных учений США и Южной Кореи. Весной союзники проводят отдельные маневры Freedom Shield.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился сократить масштаб совместных учений с Южной Кореей. «Я недоволен тем, что США ранее согласились участвовать в совместных учениях с Южной Кореей», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, эти маневры слишком дорого обходятся США, поскольку Вашингтон оплачивает значительную часть расходов. Кроме того, президент считает, что учения посылают КНДР «совершенно ненужный враждебный сигнал».