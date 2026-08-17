Представители бизнес из стран Европы продолжают взаимодеайствовать с Россией вопреки позиции европейских политических элит, заявил ТАСС советник президента РФ Антон Кобяков.

«Практически бизнесмены из всех страны Европы [продолжают взаимодействие с РФ]. Да, они и не скрывают этого», — сказал он.

В числе таких стран он назвал Италию, Германию, Францию, Голландию, Грецию, Великобританию, Швейцарию и Испанию.

Говоря о возвращении западного бизнеса в Россию, Кобяков напомнил позицию президента Владимира Путина: в отношении таких компаний будут выдвигаться «другие условия».

«Ну, не хотим мы у себя больше заниматься отверточной сборкой какой-то части деталей их продукта. Поняли, прошли это. Кроме того, появилась хорошая альтернатива на Востоке», — пояснил советник главы государства.

Он назвал возможным сотрудничество с западными компаниями «в режиме win-win» и в формате прагматичного партнерства, предполагающего, в частности, создание совместных предприятий и концессий.

Кобяков также выразил мнение, что западные санкции «только повышают интерес к деловому общению представителей бизнеса».