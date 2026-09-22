Президент США Дональд Трамп призвал все страны к экономической изоляции Ирана, пока Тегеран не прекратит атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

«Я настоятельно призываю все страны обеспечить экономическую изоляцию Ирана. Причем до тех пор, пока они (иранская сторона. — Прим. RTVI) не прекратят наносить удары по коммерческому судоходству», — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, подобный шаг позволит покончить с «иранской угрозой» и приведет к снижению цен на нефть.

«Если мы продолжим хранить единство, то мы раз и навсегда покончим с угрозой со стороны Ирана, которая сохранялась на протяжении 51 года, а цены на нефть понизятся», — отметил Трамп.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.