Израильские поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан препятствуют урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил президент Бразилии Лула да Силва

«Незаконные поселения на Западном берегу делают решение о двух государствах все более нежизнеспособным, хотя оно необходимо для безопасной жизни израильтян и палестинцев», — сказал он, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

Израиль беспрецедентно увеличил темпы строительства поселений на палестинских территориях. Согласно международной формуле урегулирования конфликта, государство Палестина должно быть создано в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Общие прения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН проходят с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке.