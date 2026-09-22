ООН терпит неудачу в своей главной миссии — избавлении человечества от «бедствий войны». Об это заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Генассамблее.

«С тех пор, как я поднялся на эту трибуну в 2003 году, это, несомненно, самый критическим момент для ООН. Чувство, которое движет мной сегодня, — это чувство негодования. ООН терпит неудачу в одной из своих важнейших миссий — избавить человечество от бедствий войны», — констатировал бразильский лидер.

По словам Лулы да Силвы, доверие к ООН «никогда не было столь низким», а способность организации защищать наиболее уязвимых — тех, у кого нет армий или арсеналов, — «никогда не была столь слабой».

«Мы все оказались заложниками бездействия Совета Безопасности, не выполняющего свою роль. В 1946 году на первой сессии Генассамблеи Бразилия предупреждала о высокой цене, которое международное сообщество заплатит за право вето. Этот существенный недостаток Устава ООН дал великим державам роскошь быть безразличными», — добавил президент Бразилии.

Общие прения ГА ООН стартовали 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а главной темой стало «восстановление доверия, управление преобразованиями».

Последнее время Организацию Объединенных Наций все чаще критикуют за недееспособность. Президент США Дональд Трамп отмечал, что ООН «не очень-то полезна» и даже попытался создать «альтернативу» — Совет мира.