Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Нью-Йорке энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. Об этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил в интервью Fox News 22 сентября. Фрагменты беседы опубликованы в соцсети Х.

«Мы считаем, что это отличная идея ― прекращение огня в отношении энергетической инфраструктуры, при котором не будут подвергаться ударам ни украинская инфраструктура, ни российские энергообъекты», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что это наиболее предпочтительный для Вашингтона результат, однако для его достижения необходимо согласие обеих сторон, «и в этом заключается сложность».

Рубио добавил, что американскую сторону также беспокоят украинские атаки на перевозчиков нефти, связанных с США. Он обратил внимание, что за последние несколько месяцев произошло несколько подобных случаев. При этом Рубио допустил, что удары могли быть непреднамеренными.

«С этим нужно разобраться. Мы не можем допустить, чтобы такое происходило», — подчеркнул госсекретарь.

22 сентября президент США Дональд Трамп встретится в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, будет добиваться энергетического перемирия с Россией, пишет Reuters.

Сам Зеленский сообщил в Telegram, что намерен обсудить с Трампом «предложения по деэскалации».

«Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны», — заявил Зеленский по прибытии в США на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

В последние дни Трамп неоднократно призывал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Глава Белого дома настаивает, что именно российско-украинский конфликт, а не война США с Ираном приводит к росту цен на дизельное топливо и его дефициту. Российские и западные аналитики не согласны с этой оценкой.

14 сентября Трамп объявил, что Украина и Россия якобы договорились об энергетическом перемирии, однако Москва и Киев не подтвердили эту информацию.

В Кремле приветствовали призыв прекратить удары по российской энергетике, но добавили, что проблемы в топливной сфере возникают также из-за санкций и атак на торговые суда.

По данным СМИ, Трамп проблемы с дизельным топливом и прекращение ударов по российским НПЗ были ключевыми темами телефонного разговора Трампа с Зеленским 20 сентября.