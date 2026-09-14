Украина и Россия согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое!» — написал глава Белого дома.

Он добавил, что рост мировых цен на дизельное топливо «в основном вызван» конфликтом между Россией и Украиной, а не войной США с Ираном.

Российская сторона не комментировала заявление Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, если «партнеры готовы обеспечить реальное стремление России не наносить удары». Киев ждет «конкретных предложений», написал Зеленский.

Трамп «поторопился» объявить о перемирии, окончательного соглашения еще нет, утверждает в соцсети Х корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники в Киеве.

13 сентября Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, поскольку атаки приводят к мировому дефициту дизельного топлива.

Россия приветствует подобные призывы, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Москва к аналогичным действиям, если Киев выполнит требование Трампа.

На прошлой неделе Песков заявил, что Украина находится в сложной ситуации, поэтому вместо долгосрочного урегулирования предлагает перемирие в области энергетики, которая является для Киева ахиллесовой пятой.

В конце августа президент России Владимир Путин сообщил, что удары по наиболее чувствительным отраслям экономики Украины наносятся в ответ на 40-дневный план Киева по «доведению России до развала» массированными ракетными ударами и атаками БПЛА.