Москва приветствует призывы к Украине прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», — сказал представитель Кремля.

Так он прокомментировал обращение американского лидера Дональда Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским производителям дизельного топлива, поскольку атаки приводят к дефициту.

Песков отказался отвечать на вопрос, готова ли Россия отказаться от ударов по части украинской экономической инфраструктуры, если Киев выполнит требование Трампа.

Несколькими днями ранее, 10 сентября, пресс-секретарь президента заявил, что Украина вместо полноценного урегулирования предлагает перемирие в энергетике ― области, которая, по словам Пескова, является для Киева ахиллесовой пятой. Песков добавил, что условия России для остановки боевых действий не поменялись с 2024 года (вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международное признание этих регионов и Крыма российскими территориями, внеблоковый статус Украины, снятие санкций), но ситуация на земле для Украины стала «гораздо хуже».

Представитель Кремля также отреагировал на обвинения со стороны Украины и ЕС в адрес России после удара беспилотника по локомотиву недалеко от украинско-польской границы.

«Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины и продолжают это делать», — сказал Песков.

Немецкое издание Der Spiegel писало, что рано утром 13 сентября вблизи польской границы из-за угрозы БПЛА был остановлен и частично эвакуирован поезд, в котором из Киева ехали бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера ФРГ Гюнтер Зауттер, члены бундестага, дипломаты и ученые.

Украинский железнодорожный оператор «Укрзализниця» сообщил, что тем же утром на станции Ягодин в Волынской области был нанесен удар по локомотиву пассажирского поезда. Никто не пострадал, состав эвакуировали.

Польша из-за угрозы БПЛА поднимала в воздух военную авиацию, а также приводила в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки. Премьер-министр страны Дональд Туск после инцидента на украинской железной дороге созвал заседание правительственного центра безопасности и заявил, что «эскалация действий РФ» приближается к польским границам.