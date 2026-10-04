Россия усилит удары по военным и военно-промышленным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре после угроз украинского президента Владимира Зеленского интенсифицировать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом говорится в официальном сообщении российского Министерства обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что Вооруженные силы России наносят массированные удары по Киеву и другим регионам Украины в ответ на попытки Украины сорвать парламентские выборы ударами ракетным вооружением и БПЛА по участковым избирательным комиссиям на территории страны, в результате которых погибли шесть мирных граждан, и массированной атакой беспилотников на гражданские объекты в Москве.

Минобороны также напомнило о попытках дроновых атак Украины в июне 2026 года, целью которых был срыв Петербургского международного экономического форума, и об ударе, нанесенном в ночь с 3 на 4 октября по жилым кварталам Белгорода, в результате которого были убиты и ранены местные жители.

Вину за новую волну усиления ударов по Украине министерство возложило на Зеленского, который «несет за это полную личную и политическую ответственность».

Утром 4 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом ударе по Северном мосту через Днепр в Киеве, в результате которого была повреждена тепломагистраль.

Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника по Северному мосту было перекрыто движение с левого берега Днепра на правый. В российском Министерстве обороны заявили, что переправа использовалась для переброски украинских войск и доставки военных грузов.

В интервью Reuters Зеленский пообещал значительно усилить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в ответ на новую «военную доктрину», которая якобы стала ему известна от украинской разведки.