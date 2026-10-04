На имущество концертного агентства Say Agency, выступавшего в качестве организатора концерта американского рэпера Канье Уэста в России, был наложен арест. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, 30 сентября судебные приставы приняли решение о блокировке денежных средств в пределах 115,5 тысячи рублей на основании листа, выданного Октябрьским районным судом Самары.

Ранее Say Agency сообщило, что концерты Уэста 10 и 11 октября на «Газпром Арене» не смогут состояться в запланированные даты. Представители организации добавили, что сообщат о статусе проекта и дальнейших планах позднее, а вернуть деньги за билеты можно будет с 12 октября.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Уэст не может выступать на территории России из-за его заявлений в поддержку нацизма.

Первый иск к Say Agency о защите прав потребителей был принят к производству судом Воронежа 14 сентября. Истец заявил, что организаторы отказались возвращать деньги за четыре места общей стоимостью 145 тысяч рублей, объяснив это тем, что покупка была совершена по акции.

Как отмечает РИА Новости, к концу сентября покупатели подали не меньше шести исков на общую сумму 1,4 млн рублей. В начале октября стало известно, что московская прокуратура организовала проверку по заявлению жителя Санкт-Петербурга, купившего три билета на концерт Уэста на сумму 150 тысяч рублей.

Компания Say Agency объявила о планах провести два выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 17 августа. Через неделю после этого представители концертной площадки заявили, что договор аренды не был подписан и мероприятие не состоится.