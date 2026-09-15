К организатору выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге подали первый иск о защите прав потребителей — из-за невозможности вернуть билеты общей стоимостью 145 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Воронежа.

Как следует из картотеки суда, истцом по делу выступает некий Евгений Рассказов, ответчиком — ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency), третье лицо — петербургская «Газпром Арена» (юридически ООО «Зенит-Арена»). Иск зарегистрировали 9 сентября, к производству суд принял его 14-го, а предварительное заседание назначено на 7 октября.

По информации телеграм-канала Baza, Рассказов требовал у Say Agency компенсацию за четыре билета, но получил отказ — в компании сослались на то, что билеты были куплены по акции.

Компания Say Agency 17 августа объявила о планах провести два концерта Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Цена на билеты достигала 160 тыс. рублей, а руководитель концертного агентства сообщила, что за первые сутки была продана 81 тыс. мест.

24 августа «Газпром Арена» заявила, что не будет проводить концерт на своей площадке: стадион не является организатором мероприятия, а договор аренды не подписывался. В ответ Say Agency 4 сентября опубликовала документы, на основании которых открывала продажи, и заявила, что устала от обвинений в мошенничестве.

6 сентября Роспотребнадзор вынес Say Agency предостережение — после двух обращений покупателей билетов, которым отказали в возврате денег. Проверка показала, что на сайте организаторов нарушено право покупателя на полную и достоверную информацию, а условия публичной оферты незаконно ограничивают возврат средств. На следующий день гендиректор агентства Анна Субчева заявила, что компания действовала в рамках закона и наняла юристов для переговоров с ведомством.

Позднее член команды Уэста рассказал «Известиям», что выступление артиста могут перенести в Москву, а петербургские концерты «под сомнением». В соцсетях Say Agency к тому моменту уже исчезли все публикации о шоу 10 и 11 октября. При этом сама компания уверяет ТАСС, что выступления не отменены, а организаторы остаются на связи с артистом и пытаются урегулировать вопрос с площадкой.